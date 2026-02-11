Рейтинг@Mail.ru
"Библио-Глобус" приостановил продажу туров на Кубу
Туризм
 
19:18 11.02.2026
"Библио-Глобус" приостановил продажу туров на Кубу
Туроператор "Библио-Глобус" принял решение прекратить продажу туров на Кубу до сентября 2026 года, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).
АТОР: «Библио-Глобус» приостановил продажу туров на Кубу до сентября 2026 года

На набережной Гаваны
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
На набережной Гаваны. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Туроператор "Библио-Глобус" принял решение прекратить продажу туров на Кубу до сентября 2026 года, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).
Ранее Росавиация сообщила, что авиакомпании "Россия" и Nordwind из-за сложностей с заправкой самолетов на Кубе внесли коррективы в программу полетов в аэропорты этой страны. После вывоза российских туристов, находящихся в настоящее время на Кубе, полетная программа авиакомпании "Россия" будет приостановлена.
Люди с кубинскими флагами в Гаване - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В РСТ прокомментировали ситуацию с возвращением российских туристов с Кубы
9 февраля, 11:41
Первым о приостановке продажи туров на Кубу сообщил туроператор Pegas Touristik, член Российского союза туриндустрии (РСТ).
«
"Также снял туры на Кубу с продажи до сентября 2026 года и туроператор "Библио-Глобус" (полетная программа на авиакомпании "Россия")", - говорится в публикации АТОР.
В АТОР также напомнили, что, туристам, которые забронировали путевки на Кубу, туроператоры предлагают выбрать альтернативные варианты направлений для отдыха, перенести поездку или оформить возврат средств в соответствии с условиями договора.
Ранее Минэкономразвития России на фоне чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам воздержаться от поездок туда.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Туроператор Pegas Touristik приостановил продажу туров на Кубу
Вчера, 16:00
 
Туризм Куба Россия Ассоциация туроператоров России (АТОР) Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) Российский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
