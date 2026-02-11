"Библио-Глобус" приостановил продажу туров на Кубу

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Туроператор "Библио-Глобус" принял решение прекратить продажу туров на Кубу до сентября 2026 года, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).
Ранее Росавиация сообщила, что авиакомпании "Россия" и Nordwind из-за сложностей с заправкой самолетов на Кубе внесли коррективы в программу полетов в аэропорты этой страны. После вывоза российских туристов, находящихся в настоящее время на Кубе, полетная программа авиакомпании "Россия" будет приостановлена.
Первым о приостановке продажи туров на Кубу сообщил туроператор Pegas Touristik, член Российского союза туриндустрии (РСТ).
«
"Также снял туры на Кубу с продажи до сентября 2026 года и туроператор "Библио-Глобус" (полетная программа на авиакомпании "Россия")", - говорится в публикации АТОР.
В АТОР также напомнили, что, туристам, которые забронировали путевки на Кубу, туроператоры предлагают выбрать альтернативные варианты направлений для отдыха, перенести поездку или оформить возврат средств в соответствии с условиями договора.
Ранее Минэкономразвития России на фоне чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, а туристам воздержаться от поездок туда.