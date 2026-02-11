Рейтинг@Mail.ru
Минэкономразвития порекомендовало приостановить продажу туров на Кубу - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:14 11.02.2026 (обновлено: 19:06 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/kuba-2073734648.html
Минэкономразвития порекомендовало приостановить продажу туров на Кубу
Минэкономразвития порекомендовало приостановить продажу туров на Кубу - РИА Новости, 11.02.2026
Минэкономразвития порекомендовало приостановить продажу туров на Кубу
Минэкономразвития России на фоне чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров,... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T18:14:00+03:00
2026-02-11T19:06:00+03:00
россия
куба
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073714458_460:0:3117:1495_1920x0_80_0_0_2bc6ea1481d093d2af6886c2e2f6c772.jpg
https://ria.ru/20260211/kuba-2073732367.html
россия
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073714458_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_deda5f035aa1768f785dedb5d4e86cd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, куба, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Куба, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм
Минэкономразвития порекомендовало приостановить продажу туров на Кубу

МЭР рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на Кубу

© REUTERS / Desmond BoylanСамолеты в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване
Самолеты в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© REUTERS / Desmond Boylan
Самолеты в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Минэкономразвития России на фоне чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров на остров, следует из сообщения министерства.
«
"Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) о чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе. В связи с этим Минэкономразвития России рекомендует... российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг на Кубу до нормализации обстановки", - говорится в сообщении.
Туроператорам и турагентам также рекомендовано информировать российских туристов, заключивших или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов на Кубу, о текущей ситуации там, а также порядке изменения или расторжения договора в соответствии с действующим законодательством.
Здание Национального Капитолия Кубы в Гаване - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок на Кубу
Вчера, 18:06
 
ТуризмРоссияКубаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала