Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок на Кубу - РИА Новости, 11.02.2026
18:06 11.02.2026 (обновлено: 18:07 11.02.2026)
Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок на Кубу
Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок на Кубу
Новости
Куба, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок на Кубу

Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от турпоездок на Кубу

© REUTERS / Norlys PerezЗдание Национального Капитолия Кубы в Гаване
Здание Национального Капитолия Кубы в Гаване
© REUTERS / Norlys Perez
Здание Национального Капитолия Кубы в Гаване. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Минэкономразвития России на фоне чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе рекомендовало россиянам воздержаться от турпоездок туда до нормализации обстановки, следует из сообщения министерства.
"Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) о чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе. В связи с этим Минэкономразвития России рекомендует российским гражданами - воздержаться от поездок на Кубу в туристических целях до нормализации обстановки", - говорится в сообщении.
Люди с кубинскими флагами в Гаване - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Эксперт рассказал, что делать российским туристам с путевками на Кубу
Вчера, 17:11
 
Куба, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
