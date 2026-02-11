Российские авиакомпании внесли коррективы в полеты на Кубу

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") и Nordwind из-за сложностей с заправкой топливом самолетов на Кубе внесли вынужденные коррективы в программу своих полетов в аэропорты этой страны, сообщила Росавиация.
"Из-за сложностей с заправкой топливом самолетов на Кубе авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") и "Северный ветер" (Nordwind) внесли вынужденные коррективы в программу своих полетов в аэропорты этой страны", - говорится в сообщении Росавиации.
Полеты на Кубу среди российских авиакомпаний осуществляют "Россия" и Nordwind. Первая выполняет рейсы из столичного аэропорта "Шереметьево" в Гавану и Варадеро, вторая - также из "Шереметьево" в Варадеро и Ольгин.
Росавиация в среду сообщила, что, в частности в ближайшие дни "Россия" выполнит ряд рейсов с загрузкой только на обратном направлении - из Гаваны и Варадеро в Москву - для обеспечения вывоза российских туристов, находящихся в настоящее время на Кубе. После этого полетная программа авиакомпании будет временно приостановлена - до изменения ситуации.
Указывалось, что решение принято в интересах пассажиров, а Минтранс России и Росавиация держат на особом контроле ситуацию с перелетами между странами, поддерживают постоянный контакт с авиавластями Кубы. Стороны находятся в поиске альтернативных возможностей для возобновления полетной программы в обоих направлениях в интересах граждан обеих стран.
Дополнительную информацию о рейсах российских авиакомпаний, как обещала Росавиация, будет опубликована на ресурсах авиакомпаний.