Эксперт рассказал, что делать российским туристам с путевками на Кубу - РИА Новости, 11.02.2026
17:11 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/kuba-2073708994.html
Эксперт рассказал, что делать российским туристам с путевками на Кубу
Эксперт рассказал, что делать российским туристам с путевками на Кубу - РИА Новости, 11.02.2026
Эксперт рассказал, что делать российским туристам с путевками на Кубу
Российским туристам, у которых запланировано путешествие на Кубу, не стоит отменять путевки до официального извещения от туроператора, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2026
куба, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм
Куба, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм
Эксперт рассказал, что делать российским туристам с путевками на Кубу

РИА Новости: российским туристам не следует отменять путевки на Кубу

Люди с кубинскими флагами в Гаване
Люди с кубинскими флагами в Гаване
© AP Photo / Ramon Espinosa
Люди с кубинскими флагами в Гаване. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российским туристам, у которых запланировано путешествие на Кубу, не стоит отменять путевки до официального извещения от туроператора, заявил РИА Новости генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчан.
Ранее Росавиация сообщила, что авиакомпании "Россия" и Nordwind из-за сложностей с заправкой самолетов на Кубе внесли коррективы в программу полетов в аэропорты этой страны. После вывоза российских туристов, находящихся в настоящее время на Кубе, полетная программа авиакомпании "Россия" будет приостановлена.
"Ни в коем случае не отменять путевки, будут штрафовать. Надо ждать извещения турагента. Как только рейс состоится - лететь. Если турагент говорит, что рейс не состоится, значит, возврат денег 100% и за авиабилеты, и за гостиницу", - рассказал Мкртчан.
Туристы в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
На Кубе сейчас находятся около четырех тысяч российских туристов
КубаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Туризм
 
 
