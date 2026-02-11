Эксперт рассказал, что делать российским туристам с путевками на Кубу

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российским туристам, у которых запланировано путешествие на Кубу, не стоит отменять путевки до официального извещения от туроператора, заявил РИА Новости генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчан.

"Ни в коем случае не отменять путевки, будут штрафовать. Надо ждать извещения турагента. Как только рейс состоится - лететь. Если турагент говорит, что рейс не состоится, значит, возврат денег 100% и за авиабилеты, и за гостиницу", - рассказал Мкртчан.