Эксперт рассказал, что делать российским туристам с путевками на Кубу
Эксперт рассказал, что делать российским туристам с путевками на Кубу
РИА Новости: российским туристам не следует отменять путевки на Кубу
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российским туристам, у которых запланировано путешествие на Кубу, не стоит отменять путевки до официального извещения от туроператора, заявил РИА Новости генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчан.
Ранее Росавиация
сообщила, что авиакомпании "Россия" и Nordwind из-за сложностей с заправкой самолетов на Кубе
внесли коррективы в программу полетов в аэропорты этой страны. После вывоза российских туристов, находящихся в настоящее время на Кубе, полетная программа авиакомпании "Россия" будет приостановлена.
"Ни в коем случае не отменять путевки, будут штрафовать. Надо ждать извещения турагента. Как только рейс состоится - лететь. Если турагент говорит, что рейс не состоится, значит, возврат денег 100% и за авиабилеты, и за гостиницу", - рассказал Мкртчан.