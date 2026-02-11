https://ria.ru/20260211/kuba-2073690976.html
Авиакомпания "Россия" с 12 февраля выполнит рейсы с Кубы в Москву
Авиакомпания "Россия" с 12 февраля выполнит рейсы с Кубы в Москву - РИА Новости, 11.02.2026
Авиакомпания "Россия" с 12 февраля выполнит рейсы с Кубы в Москву
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 12 февраля выполнит ряд рейсов с односторонней загрузкой из кубинских городов Гаваны и Варадеро в Москву,... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:25:00+03:00
2026-02-11T16:25:00+03:00
2026-02-11T16:35:00+03:00
москва
куба
гавана
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019638114_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_2f74352bc3c802607eddb16c468c6a5b.jpg
https://ria.ru/20260211/kuba-2073605491.html
москва
куба
гавана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019638114_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f3f474fbf895648662b47d28e868b19a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, куба, гавана, аэрофлот
Москва, Куба, Гавана, Аэрофлот
Авиакомпания "Россия" с 12 февраля выполнит рейсы с Кубы в Москву
Авиакомпания "Россия" с 12 февраля выполнит рейсы из Гаваны и Варадеро в Москву