Авиакомпания "Россия" с 12 февраля выполнит рейсы с Кубы в Москву
16:25 11.02.2026 (обновлено: 16:35 11.02.2026)
Авиакомпания "Россия" с 12 февраля выполнит рейсы с Кубы в Москву
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 12 февраля выполнит ряд рейсов с односторонней загрузкой из кубинских городов Гаваны и Варадеро в Москву,... РИА Новости, 11.02.2026
РИА Новости
москва, куба, гавана, аэрофлот
Москва, Куба, Гавана, Аэрофлот
Авиакомпания "Россия" с 12 февраля выполнит рейсы с Кубы в Москву

Авиакомпания "Россия" с 12 февраля выполнит рейсы из Гаваны и Варадеро в Москву

© РИА Новости / Наталья ДембинскаяЦентральный парк Гаваны
Центральный парк Гаваны - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Наталья Дембинская
Центральный парк Гаваны. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 12 февраля выполнит ряд рейсов с односторонней загрузкой из кубинских городов Гаваны и Варадеро в Москву, сообщает "Аэрофлот".
"Начиная с 12 февраля, будет выполнен ряд рейсов с односторонней загрузкой только на обратном направлении — из Гаваны и Варадеро в Москву — для обеспечения вывоза российских туристов, находящихся в настоящее время на Кубе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вынужденные корректировки в программе полётов авиакомпании "Россия" на кубинских направлениях внесены из-за сложностей с заправкой топливом самолетов на Кубе.
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Российское посольство рассказало о возможности поставок топлива Кубе
МоскваКубаГаванаАэрофлот
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
