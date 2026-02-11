Рейтинг@Mail.ru
На Кубе сейчас находятся около четырех тысяч российских туристов - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/kuba-2073684021.html
На Кубе сейчас находятся около четырех тысяч российских туристов
На Кубе сейчас находятся около четырех тысяч российских туристов - РИА Новости, 11.02.2026
На Кубе сейчас находятся около четырех тысяч российских туристов
Сейчас на территории Кубы находятся около 4 тысяч российских туристов, сообщила генеральный директор туроператора Pegas Touristik (входит в Российский союз... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:12:00+03:00
2026-02-11T16:12:00+03:00
куба
анна подгорная
российский союз туриндустрии (рст)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/68/1548106898_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_c8ffecd2f51054609553cb056150d3cd.jpg
https://ria.ru/20260211/kuba-2073681890.html
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154810/68/1548106898_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_040006852fa5e14648e379d16eb4dcd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
куба, анна подгорная, российский союз туриндустрии (рст), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире
Куба, Анна Подгорная, Российский союз туриндустрии (РСТ), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), В мире
На Кубе сейчас находятся около четырех тысяч российских туристов

Pegas Touristik: на Кубе находятся около 4 тысяч российских туристов

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТуристы в Гаване, Куба
Туристы в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Туристы в Гаване, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сейчас на территории Кубы находятся около 4 тысяч российских туристов, сообщила генеральный директор туроператора Pegas Touristik (входит в Российский союз туриндустрии) Анна Подгорная.
"По текущим оценкам, в настоящее время на территории Кубы находятся около 4 тысяч российских туристов. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации и своевременно информировать о дальнейших решениях", - сказала она.
Ранее Росавиация сообщила, что авиакомпании "Россия" и Nordwind из-за сложностей с заправкой самолетов на Кубе внесли коррективы в программу полетов в аэропорты этой страны. После вывоза российских туристов, находящихся в настоящее время на Кубе, полетная программа авиакомпании "Россия" будет приостановлена.
Люди с кубинскими флагами в Гаване - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Россия и Куба ищут альтернативные возможности для возобновления полетов
Вчера, 16:03
 
КубаАнна ПодгорнаяРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала