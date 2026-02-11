https://ria.ru/20260211/kuba-2073683858.html
Туристы с путевками на Кубу смогут перенести поездку на более поздний срок
Туристы с путевками на Кубу смогут перенести поездку на более поздний срок - РИА Новости, 11.02.2026
Туристы с путевками на Кубу смогут перенести поездку на более поздний срок
Туристы с путевками на Кубу после приостановки полетной программы на остров смогут перенести поездку на более поздний срок, подобрать альтернативу или вернуть... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:12:00+03:00
2026-02-11T16:12:00+03:00
2026-02-11T16:12:00+03:00
куба
анна подгорная
российский союз туриндустрии (рст)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071405086_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ff90b3346c407f67ff6c2f8df5a66081.jpg
https://ria.ru/20260211/kuba-2073680413.html
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071405086_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_1ca092e6ca4fb5614d961b7b8cc695c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, анна подгорная, российский союз туриндустрии (рст)
Куба, Анна Подгорная, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Туристы с путевками на Кубу смогут перенести поездку на более поздний срок
Туристы с путевками на Кубу смогут выбрать альтернативу или вернуть деньги
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Туристы с путевками на Кубу после приостановки полетной программы на остров смогут перенести поездку на более поздний срок, подобрать альтернативу или вернуть деньги за свой тур, сообщила журналистам генеральный директор туроператора Pegas Touristik (входит в Российский союз туриндустрии) Анна Подгорная.
"Туристам, которые ранее приобрели путевки, будет предложен выбор: перенести поездку на более поздний срок, подобрать альтернативное направление или оформить возврат средств в соответствии с условиями договора", - сказала она.