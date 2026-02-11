Туристы с путевками на Кубу смогут перенести поездку на более поздний срок

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Туристы с путевками на Кубу после приостановки полетной программы на остров смогут перенести поездку на более поздний срок, подобрать альтернативу или вернуть деньги за свой тур, сообщила журналистам генеральный директор туроператора Pegas Touristik (входит в Российский союз туриндустрии) Анна Подгорная.