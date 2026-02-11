Рейтинг@Mail.ru
16:12 11.02.2026
Туристы с путевками на Кубу смогут перенести поездку на более поздний срок
куба, анна подгорная, российский союз туриндустрии (рст)
Куба, Анна Подгорная, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Туристы с путевками на Кубу смогут перенести поездку на более поздний срок

Туристы с путевками на Кубу смогут выбрать альтернативу или вернуть деньги

© AP Photo / Ramon EspinosaГавана, Куба
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Гавана, Куба. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Туристы с путевками на Кубу после приостановки полетной программы на остров смогут перенести поездку на более поздний срок, подобрать альтернативу или вернуть деньги за свой тур, сообщила журналистам генеральный директор туроператора Pegas Touristik (входит в Российский союз туриндустрии) Анна Подгорная.
"Туристам, которые ранее приобрели путевки, будет предложен выбор: перенести поездку на более поздний срок, подобрать альтернативное направление или оформить возврат средств в соответствии с условиями договора", - сказала она.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Туроператор Pegas Touristik приостановил продажу туров на Кубу
Вчера, 16:00
 
КубаАнна ПодгорнаяРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
