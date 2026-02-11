Рейтинг@Mail.ru
16:00 11.02.2026 (обновлено: 16:08 11.02.2026)
Туроператор Pegas Touristik приостановил продажу туров на Кубу
Туроператор Pegas Touristik приостановил продажу туров на Кубу
Куба, Анна Подгорная, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Куба, Анна Подгорная, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Туроператор Pegas Touristik приостановил продажу туров на Кубу

Туроператор Pegas Touristik приостановил продажу новых туров на Кубу

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаг Кубы
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаг Кубы. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Туроператор Pegas Touristik, член Российского союза туриндустрии, приостановил продажу новых туров на Кубу, заявила генеральный директор туроператора Анна Подгорная.
"Мы временно останавливаем продажу новых туров по данному направлению", - сообщила она, комментируя авиасообщение с Кубой.
КубаАнна ПодгорнаяРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
