Российские самолеты продолжают заправляться на Кубе, сообщили в посольстве
Российские самолеты продолжают заправляться на Кубе, сообщили в посольстве - РИА Новости, 11.02.2026
Российские самолеты продолжают заправляться на Кубе, сообщили в посольстве
Самолеты российских авиалиний продолжают заправляться на Кубе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Гаване на фоне топливного дефицита на острове. РИА Новости, 11.02.2026
Российские самолеты продолжают заправляться на Кубе, сообщили в посольстве
Посольство в Гаване: российские самолеты продолжают заправляться на Кубе