Российские самолеты продолжают заправляться на Кубе, сообщили в посольстве

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Самолеты российских авиалиний продолжают заправляться на Кубе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Гаване на фоне топливного дефицита на острове.

"На данный момент борта российских авиакомпаний на Кубе заправляются", - заявили в дипмиссии.

Из российских авиакомпаний рейсы в различные города Кубы осуществляют "Россия" и "Нордвинд".

Ранее агентство EFE сообщило, что власти Кубы уведомили международные авиакомпании об отсутствии на острове авиационного топлива.