https://ria.ru/20260211/kuba-2073605491.html
Российское посольство рассказало о возможности поставок топлива Кубе
Российское посольство рассказало о возможности поставок топлива Кубе - РИА Новости, 11.02.2026
Российское посольство рассказало о возможности поставок топлива Кубе
Возможность поставок топлива из России на Кубу прорабатывается, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Гаване на фоне топливного дефицита на острове. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T11:32:00+03:00
2026-02-11T11:32:00+03:00
2026-02-11T11:32:00+03:00
в мире
россия
куба
гавана
виктор коронелли
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071405086_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ff90b3346c407f67ff6c2f8df5a66081.jpg
https://ria.ru/20260211/kuba-2073600698.html
россия
куба
гавана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071405086_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_1ca092e6ca4fb5614d961b7b8cc695c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, куба, гавана, виктор коронелли, дмитрий песков
В мире, Россия, Куба, Гавана, Виктор Коронелли, Дмитрий Песков
Российское посольство рассказало о возможности поставок топлива Кубе
Посольство РФ: возможность поставок топлива на Кубу прорабатывается