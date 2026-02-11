Рейтинг@Mail.ru
Российское посольство рассказало о возможности поставок топлива Кубе - РИА Новости, 11.02.2026
11:32 11.02.2026
Российское посольство рассказало о возможности поставок топлива Кубе
Российское посольство рассказало о возможности поставок топлива Кубе
в мире, россия, куба, гавана, виктор коронелли, дмитрий песков
В мире, Россия, Куба, Гавана, Виктор Коронелли, Дмитрий Песков
© AP Photo / Ramon EspinosaГавана, Куба
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Гавана, Куба. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Возможность поставок топлива из России на Кубу прорабатывается, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Гаване на фоне топливного дефицита на острове.
"Возможность поставок топлива из России на Кубу в настоящее время прорабатывается", - заявили в дипмиссии.
Дефицит топлива на Кубе вызван введением энергетической блокады острова властями США. Посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в начале февраля сообщил РИА Новости, что Россия продолжит поставлять нефть на Кубу. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация на острове критическая, и Москва проговаривает с кубинскими партнерами варианты решения возникших проблем и оказание помощи.
