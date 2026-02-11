https://ria.ru/20260211/kuba-2073600698.html
Турагент оценила риски отмены туров на Кубу весной
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Риски отмены туров и авиаперелётов на Кубу в марте-апреле остаются высокими на фоне топливного кризиса в стране, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости эксперт по Кубе, турагент Елена Лапина.
Ранее Ассоциация туроператоров России
сообщала, что на Кубе
могут находиться от 4,2 до 4,7 тысячи организованных туристов из РФ, а туроператоры поддерживают постоянный контакт с партнёрами на острове.
"Риски отмен туров и полётов сейчас высоки. Я не могу давать универсальные рекомендации - каждый турист должен оценивать свои риски самостоятельно", - сказала Лапина.
Комментируя ситуацию для тех, кто уже приобрёл туры на весну, эксперт отметила, что страхование от невыезда в текущих условиях "будет не лишним".
Эксперт также отметила, что туристы из России на фоне кризиса нервничают, однако массовых отказов от поездок пока нет. По ее словам, отмена тура по инициативе туриста сейчас - не лучший вариант из-за штрафов.
"Лучше ждать, и, если тур отменит туроператор сам, то аннуляция будет без штрафа", - добавила собеседница агентства.
Президент США Дональд Трамп
29 января подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны
. Посол России на Кубе Виктор Коронелли
в интервью РИА Новости указал на то, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы
многолетний дефицит горючего на острове усугубился.