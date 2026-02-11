Россия и Индонезия выступили против односторонних торговых барьеров

ДЖАКАРТА, 11 фев - РИА Новости. Москва и Джакарта выступили против одностороннего введения ограничений в торговле под предлогом борьбы с изменением климата, заявил посол России в Индонезии Сергей Толченов, выступая на мероприятии "Диалог БРИКС по "зелёной" трансформации".
"Москва и Джакарта приветствуют акцент на недопустимости введения односторонних торговых барьеров под предлогом борьбы с изменением климата, а также на реализации потенциала переходного финансирования для сокращения выбросов парниковых газов в углеродоёмких секторах экономики", - отметил глава российской дипмиссии.
Толченов добавил, что индонезийские партнёры также "проявляют интерес к российским разработкам в области технологий переработки отходов в энергию".
Форум "Диалог БРИКС по "зелёной" трансформации" был организован Русским домом в Джакарте и стал одним из крупнейших мероприятий в стране, связанных с "зеленой" повесткой БРИКС.
