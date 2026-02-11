Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индонезия выступили против односторонних торговых барьеров - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 11.02.2026 (обновлено: 22:12 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/kreml-2073775842.html
Россия и Индонезия выступили против односторонних торговых барьеров
Россия и Индонезия выступили против односторонних торговых барьеров - РИА Новости, 11.02.2026
Россия и Индонезия выступили против односторонних торговых барьеров
Москва и Джакарта выступили против одностороннего введения ограничений в торговле под предлогом борьбы с изменением климата, заявил посол России в Индонезии... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T21:56:00+03:00
2026-02-11T22:12:00+03:00
в мире
европа
москва
украина
гитанас науседа
владимир путин
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
https://ria.ru/20260203/indoneziya-2071880846.html
европа
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, москва, украина, гитанас науседа, владимир путин, эммануэль макрон
В мире, Европа, Москва, Украина, Гитанас Науседа, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
Россия и Индонезия выступили против односторонних торговых барьеров

Толченов: Москва и Джакарта считают недопустимыми санкции под предлогом климата

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 11 фев - РИА Новости. Москва и Джакарта выступили против одностороннего введения ограничений в торговле под предлогом борьбы с изменением климата, заявил посол России в Индонезии Сергей Толченов, выступая на мероприятии "Диалог БРИКС по "зелёной" трансформации".
«
"Москва и Джакарта приветствуют акцент на недопустимости введения односторонних торговых барьеров под предлогом борьбы с изменением климата, а также на реализации потенциала переходного финансирования для сокращения выбросов парниковых газов в углеродоёмких секторах экономики", - отметил глава российской дипмиссии.
Толченов добавил, что индонезийские партнёры также "проявляют интерес к российским разработкам в области технологий переработки отходов в энергию".
Форум "Диалог БРИКС по "зелёной" трансформации" был организован Русским домом в Джакарте и стал одним из крупнейших мероприятий в стране, связанных с "зеленой" повесткой БРИКС.
Национальный монумент Индонезии в Джакарте - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
МИД Индонезии назвал Россию хорошим партнером и другом
3 февраля, 10:58
 
В миреЕвропаМоскваУкраинаГитанас НауседаВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала