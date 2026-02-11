Россия и Индонезия выступили против односторонних торговых барьеров

ДЖАКАРТА, 11 фев - РИА Новости. Москва и Джакарта выступили против одностороннего введения ограничений в торговле под предлогом борьбы с изменением климата, заявил посол России в Индонезии Сергей Толченов, выступая на мероприятии "Диалог БРИКС по "зелёной" трансформации".