13:00 11.02.2026
В Кремле оценили возможности России в области атомной энергетики
Россия в области атомной энергетики способна за меньшие деньги обеспечивать лучшее качество на многие годы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.02.2026
россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
В Кремле оценили возможности России в области атомной энергетики

Песков: Россия за меньшие деньги обеспечивает лучшее качество атомной энергетики

© Fotolia / chalabalaАтомная электростанция
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Fotolia / chalabala
Атомная электростанция. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия в области атомной энергетики способна за меньшие деньги обеспечивать лучшее качество на многие годы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия за меньшие деньги способна обеспечивать (в области атомной энергетики - ред.) лучшее качество на многие годы", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Песков назвал Россию самой передовой страной в атомной энергетике
Вчера, 12:23
 
