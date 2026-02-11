https://ria.ru/20260211/kreml-2073632840.html
В Кремле оценили возможности России в области атомной энергетики
В Кремле оценили возможности России в области атомной энергетики - РИА Новости, 11.02.2026
В Кремле оценили возможности России в области атомной энергетики
Россия в области атомной энергетики способна за меньшие деньги обеспечивать лучшее качество на многие годы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T13:00:00+03:00
2026-02-11T13:00:00+03:00
2026-02-11T13:00:00+03:00
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147406/49/1474064936_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_128d0ef2f8b3d38556dd2c218b40aadb.jpg
https://ria.ru/20260211/peskov-2073619803.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147406/49/1474064936_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_37beb212a901e2f45e6f273d11e475c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков
В Кремле оценили возможности России в области атомной энергетики
Песков: Россия за меньшие деньги обеспечивает лучшее качество атомной энергетики