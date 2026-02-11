Рейтинг@Mail.ru
ЕП одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро - РИА Новости, 11.02.2026
14:23 11.02.2026 (обновлено: 14:32 11.02.2026)
ЕП одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро
ЕП одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро

ЕП одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Европейский парламент одобрил кредит Украине на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, следует из результата голосования.
Голосование Европейского парламента стало последним необходимым этапом для окончательного утверждения этого кредита.
Из 642 присутствовавших депутатов Европарламента 458 проголосовали за, 140 — против, 44 - воздержались.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы.
Россия не раз называла заморозку ее активов на Западе воровством.
