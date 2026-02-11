Дали заднюю. ЕС в последний момент изменил решение по Украине

Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне. Архивное фото

Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне

© AP Photo / Thomas Krych Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. Киев может остаться без средств уже в апреле. Вроде бы согласованный со всеми кредит заблокировала одна из основных стран Евросоюза — пытается переложить часть финансовых обязательств на другие государства. Кто и на каких условиях готов давать в долг — в материале РИА Новости.

В поисках поддержки

Речь идет о 90 миллиардах евро: 30 — на макроэкономическую поддержку, 60 — на ВПК. Для этого выпустят еврооблигации под гарантии бюджета ЕС. Как только Европарламент это утвердит, Киев получит первый транш.

Чехия, Венгрия и Словакия сразу наотрез отказались платить. А теперь палки в колеса ставит Франция.

Париж заблокировал кредит, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов в Брюсселе. Сообщается, что Елисейский дворец настойчиво требует взносов от третьих стран, в частности Великобритании.

© REUTERS / Denis Balibouse Президент Франции Эммануэль Макрон на экономическом форуме в Давосе © REUTERS / Denis Balibouse Президент Франции Эммануэль Макрон на экономическом форуме в Давосе

И это понятно: экономическая ситуация в стране непростая. В минувшем году, несмотря на рекордные инвестиции в 125 миллиардов евро, во Франции закрылось больше предприятий, чем открылось, отмечает газета Echos со ссылкой на аналитическую компанию Trendeo. Итоговый баланс: минус 63, максимум за 12 лет.

Энергетическая отрасль, сектор научных исследований и разработок становятся все более капиталоемкими — даже таких инвестиций не хватает. И тратить деньги на Украину очень не хочется.

Парламент Италии тоже намерен рассмотреть вопрос о прекращении финансирования Киева, предупредил депутат Россано Сассо в социальной сети X. По его мнению, поддержка Украины противоречит национальным интересам, а выделяемые средства все равно не доходят по назначению.

Горячая картошка

По оценке инвестиционного советника в реестре Банка России и партнера Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергея Варфоломеева, ежегодные процентные выплаты по еврооблигациям составят три-четыре миллиарда евро. Все это ляжет на плечи налогоплательщиков.

Увеличение закредитованности добавит ЕС финансовых проблем, считает эксперт.

"Тут скорее политическая угроза: совместные облигации способны вызвать споры между странами. Наиболее сильные, такие как Германия и Франция, обеспокоены перспективой формирования долгового союза, не говоря уже о том, что все это идет вразрез с принципом фискальной сдержанности. А острая негативная реакция Восточной Европы добавляет риск внутриинституциональных разногласий", — отмечает он.

Предложение Франции обязать Украину закупать вооружение у европейских производителей помогло бы сохранить часть средств в ЕС, а также стимулировать оборонные предприятия и поддержать инициативу ReArm Europe — 800 миллиардов евро на укрепление военной мощи. Однако это затормозило бы поставки и много контрактов наверняка придется отдать на сторону. Париж категорически против того, чтобы выгодные заказы достались тем, кто не несет кредитное бремя.

Европейцы ищут, на кого бы переложить ответственность за Украину, говорит доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. "Всем хочется заработать на военных поставках, а вот влезать в расходы никто не готов", — подчеркивает он.

Потенциальные жертвы

Среди наиболее вероятных кандидатов на присоединение к совместному долгу ЕС Варфоломеев называет Великобританию: у Лондона есть на это деньги. Норвегия уже участвует в закупках через зону свободной торговли EEA-EFTA, имеет опыт работы с европейскими проектами и теоретически может внести дополнительный взнос. Однако в Осло придерживаются умеренной финансовой вовлеченности, на масштабные обязательства не согласятся.

Что касается заокеанских союзников, то у Канады бюджет слабоват, а США совсем не заинтересованы в этом проекте Брюсселя.

"Австралия, Республика Корея — это маловероятно, они ориентируются на региональные альянсы (AUKUS, Индо-Тихоокеанский регион, Nato-Asia), им не нужна глубокая фискальная интеграция с Европой. Кроме того, на Сеул давит Китай, Канберра же сосредоточена на внутреннем развитии и климатической повестке", — уточняет эксперт. Японии вполне достаточно PURL — программы приобретения оружия для Украины в США.