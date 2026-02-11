Рейтинг@Mail.ru
00:15 11.02.2026 (обновлено: 00:17 11.02.2026)
Додон призвал освободить задержанных по делу о конфликте у церкви
КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон потребовал от властей освободить всех задержанных после инцидента вокруг православного храма в селе Деренеу Каларашского района.
Ранее полиция Молдавии сообщала о задержании шести человек, включая главу села Деренеу, адвоката настоятеля и нескольких прихожан, после того как около 150 верующих во главе со священниками Молдавской митрополии прорвали полицейский кордон и вошли в сельскую церковь Успения Богородицы. Конфликт вокруг храма в Деренеу продолжается уже несколько недель на фоне спора между Молдавской митрополией, относящейся к Русской православной церкви, и Бессарабской митрополией Румынской православной церкви о принадлежности храма.
"Необходимо освободить всех, кто был задержан полицией. Это очень опасно, когда власти поджигают наш общий дом. Свободу людям. Участие правительства в поиске компромисса. Проведение местного плебисцита", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Экс-президент отметил, что происходящее в Деренеу стало следствием политики раскола, которую, как он считает, проводит правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС).
"Из‑за политики вражды и раскола, продвигаемой правящей PAS, происходят серьезные инциденты, такие как в Деренеу, где местные жители вынуждены самостоятельно добиваться справедливости - через унижения и конкретные действия - и защищаться от грубой силы полиции", - добавил он.
Политик заявил, что наилучшим выходом из конфликтной ситуации стало бы прямое участие представителей кабмина в урегулировании ситуации на месте, а также проведение местного плебисцита.
"Наиболее правильным шагом было бы немедленное прибытие представителя правительства на место происшествия для мирного урегулирования ситуации совместно с населением. Также можно было бы провести местный плебисцит в ближайшие недели, чтобы жители Деренеу сами решили судьбу церкви", - заявил Додон.
Причиной конфликта стало решение Высшей судебной палаты о передаче храма, который исторически относится к Молдавской митрополии (структура Русской православной церкви), общине Бессарабской митрополии, входящей в состав Румынской православной церкви, что сделано против воли значительной части жителей села. По словам местных жителей, они видят в происходящем игнорирование мнения общины и заявляют, что намерены продолжить дежурства у церкви до тех пор, пока, по их выражению, "храм не перестанет быть объектом давления".
Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
