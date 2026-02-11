Западные компании могут вернуться, но без преимуществ, заявили в МИД

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Западные компании, ушедшие с российского рынка, могут при желании вернуться, но преимущество будет у российского бизнеса, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По словам дипломата, "те, кто открыт, кто настроен, пожалуйста". Однако, как уточнил Биричевский, российские компании будут в приоритете.

"Преференции будут нашим российским компаниям и тем, кто нас поддерживал и поддерживают, предлагают свои услуги, из дружественных стран, конечно", - сказал он в интервью РИА Новости.

Если российские компании заняли определенную нишу, работают и приносят пользу экономике и потребителям, то те, кто уже ушли с этого рынка, могут уже так просто не вернуться. При этом, как подчеркнул Бирический, не имеет значения, из США эти компании или из Европы

России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.