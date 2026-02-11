https://ria.ru/20260211/kompanii-2073690802.html
Западные компании могут вернуться, но без преимуществ, заявили в МИД
Западные компании могут вернуться, но без преимуществ, заявили в МИД - РИА Новости, 11.02.2026
Западные компании могут вернуться, но без преимуществ, заявили в МИД
Западные компании, ушедшие с российского рынка, могут при желании вернуться, но преимущество будет у российского бизнеса, заявил РИА Новости директор...
2026-02-11T16:25:00+03:00
2026-02-11T16:25:00+03:00
2026-02-11T16:25:00+03:00
Западные компании могут вернуться, но без преимуществ, заявили в МИД
Биричевский: западные компании могут вернуться, но преимущество у бизнеса РФ
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Западные компании, ушедшие с российского рынка, могут при желании вернуться, но преимущество будет у российского бизнеса, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
По словам дипломата, "те, кто открыт, кто настроен, пожалуйста". Однако, как уточнил Биричевский, российские компании будут в приоритете.
"Преференции будут нашим российским компаниям и тем, кто нас поддерживал и поддерживают, предлагают свои услуги, из дружественных стран, конечно", - сказал он в интервью РИА Новости.
Если российские компании заняли определенную нишу, работают и приносят пользу экономике и потребителям, то те, кто уже ушли с этого рынка, могут уже так просто не вернуться. При этом, как подчеркнул Бирический, не имеет значения, из США
эти компании или из Европы
.
В России
не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 12 февраля в 12.00 мск.