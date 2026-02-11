Рейтинг@Mail.ru
Западные компании могут вернуться, но без преимуществ, заявили в МИД - РИА Новости, 11.02.2026
16:25 11.02.2026
Западные компании могут вернуться, но без преимуществ, заявили в МИД
Западные компании могут вернуться, но без преимуществ, заявили в МИД - РИА Новости, 11.02.2026
Западные компании могут вернуться, но без преимуществ, заявили в МИД
Западные компании, ушедшие с российского рынка, могут при желании вернуться, но преимущество будет у российского бизнеса, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 11.02.2026
экономика, россия, сша, европа, владимир путин
Экономика, Россия, США, Европа, Владимир Путин
Западные компании могут вернуться, но без преимуществ, заявили в МИД

Биричевский: западные компании могут вернуться, но преимущество у бизнеса РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Западные компании, ушедшие с российского рынка, могут при желании вернуться, но преимущество будет у российского бизнеса, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
По словам дипломата, "те, кто открыт, кто настроен, пожалуйста". Однако, как уточнил Биричевский, российские компании будут в приоритете.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Замглавы Минфина назвал критерий возврата иностранного бизнеса в Россию
Вчера, 13:09
"Преференции будут нашим российским компаниям и тем, кто нас поддерживал и поддерживают, предлагают свои услуги, из дружественных стран, конечно", - сказал он в интервью РИА Новости.
Если российские компании заняли определенную нишу, работают и приносят пользу экономике и потребителям, то те, кто уже ушли с этого рынка, могут уже так просто не вернуться. При этом, как подчеркнул Бирический, не имеет значения, из США эти компании или из Европы.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 12 февраля в 12.00 мск.
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Индии заявили о желании бизнеса занять место западных компаний в России
3 января, 03:14
 
