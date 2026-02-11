https://ria.ru/20260211/komitet-2073633694.html
Комитет ГД одобрил включение сведений ФССП о долгах в кредитные истории
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, обязывающий бюро кредитных историй (БКИ) получать сведения обо всех исполнительных производствах в отношении должника для включения в его кредитную историю, а Федеральную службу судебных приставов (ФССП) - обеспечивать доступ к ним. На рассмотрение Думы его планируется вынести 24 февраля.
Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы
по финрынку Анатолием Аксаковым
. Он разработан в целях совершенствования порядка взаимодействия БКИ с ФССП
и расширения состава сведений, содержащихся в кредитных историях заемщиков.
Законопроект обязывает БКИ самостоятельно получать сведения из банка данных, который ФСПП создает и ведет в целях принудительного исполнения судебных актов и актов других органов. При этом ФССП должна будет обеспечить доступ к этим сведениям через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.
Это позволит БКИ получать актуальную информацию, в том числе по всем неисполненным обязательствам заемщика, о взыскателях, дате и основании окончания или прекращения исполнительного производства.
А включение этой информации в состав сведений, содержащихся в кредитных историях, согласно пояснительной записке, "позволит повысить осведомленность кредиторов о долговой нагрузке заемщиков и окажет положительный эффект при проведении кредиторами оценки заемщиков и принятии решений о предоставлении займов (кредитов)".
При этом судебные приставы не будут уведомлять должника о передаче соответствующих сведений в БКИ. Однако должник сможет оспорить сведения из банка данных, содержащиеся в его кредитной истории, в том числе в судебном порядке.