Президент Колумбии заявил, что изменил маршрут из-за угрозы покушения

МЕХИКО, 11 фев - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что был вынужден изменить маршрут передвижения и меры безопасности, так как в отношении него и членов его семьи готовилась новая попытка покушения.

"Утром я не приземлился там, где должен был, потому что по вертолету собирались стрелять. Там находились и мои дети", - заявил Петро , выступая на мероприятии, которое транслировало в соцсетях правительство страны.

По его словам, президентскому вертолету пришлось на несколько часов изменить маршрут и направиться по альтернативному пути. Петро утверждает, что угроза была реальной и сохранялась на нескольких этапах его передвижения.

Президент также распорядился отстранить одного из генералов полиции, указав на "странные действия" и возможное получение им незаконных приказов.