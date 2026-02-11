Рейтинг@Mail.ru
Президент Колумбии заявил, что изменил маршрут из-за угрозы покушения - РИА Новости, 11.02.2026
04:23 11.02.2026
Президент Колумбии заявил, что изменил маршрут из-за угрозы покушения
Президент Колумбии заявил, что изменил маршрут из-за угрозы покушения
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что был вынужден изменить маршрут передвижения и меры безопасности, так как в отношении него и членов его семьи... РИА Новости, 11.02.2026
в мире, колумбия, густаво петро
В мире, Колумбия, Густаво Петро
Президент Колумбии заявил, что изменил маршрут из-за угрозы покушения

Президент Колумбии Петро заявил, что изменил маршрут из-за угрозы покушения

МЕХИКО, 11 фев - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что был вынужден изменить маршрут передвижения и меры безопасности, так как в отношении него и членов его семьи готовилась новая попытка покушения.
"Утром я не приземлился там, где должен был, потому что по вертолету собирались стрелять. Там находились и мои дети", - заявил Петро, выступая на мероприятии, которое транслировало в соцсетях правительство страны.
По его словам, президентскому вертолету пришлось на несколько часов изменить маршрут и направиться по альтернативному пути. Петро утверждает, что угроза была реальной и сохранялась на нескольких этапах его передвижения.
Президент также распорядился отстранить одного из генералов полиции, указав на "странные действия" и возможное получение им незаконных приказов.
Глава государства добавил, что попытки оказать влияние на него и его окружение предпринимаются с октября прошлого года, включая эпизоды, связанные с ордерами на арест и попыткой задержания его сына в декабре.
Вид на центр Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
США передали Колумбии партию бронетранспортеров
10 февраля, 01:22
 
В миреКолумбияГуставо Петро
 
 
