https://ria.ru/20260211/kolumbiya-2073554346.html
Президент Колумбии заявил, что изменил маршрут из-за угрозы покушения
Президент Колумбии заявил, что изменил маршрут из-за угрозы покушения - РИА Новости, 11.02.2026
Президент Колумбии заявил, что изменил маршрут из-за угрозы покушения
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что был вынужден изменить маршрут передвижения и меры безопасности, так как в отношении него и членов его семьи... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T04:23:00+03:00
2026-02-11T04:23:00+03:00
2026-02-11T04:23:00+03:00
в мире
колумбия
густаво петро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901663506_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_4d966cc2352a0f0988db8bb26ab708bc.jpg
https://ria.ru/20260210/kolumbiya-2073335285.html
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901663506_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_14e70560c5fc35c544c21fe910e1175b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия, густаво петро
В мире, Колумбия, Густаво Петро
Президент Колумбии заявил, что изменил маршрут из-за угрозы покушения
Президент Колумбии Петро заявил, что изменил маршрут из-за угрозы покушения
МЕХИКО, 11 фев - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что был вынужден изменить маршрут передвижения и меры безопасности, так как в отношении него и членов его семьи готовилась новая попытка покушения.
"Утром я не приземлился там, где должен был, потому что по вертолету собирались стрелять. Там находились и мои дети", - заявил Петро
, выступая на мероприятии, которое транслировало в соцсетях правительство страны.
По его словам, президентскому вертолету пришлось на несколько часов изменить маршрут и направиться по альтернативному пути. Петро утверждает, что угроза была реальной и сохранялась на нескольких этапах его передвижения.
Президент также распорядился отстранить одного из генералов полиции, указав на "странные действия" и возможное получение им незаконных приказов.
Глава государства добавил, что попытки оказать влияние на него и его окружение предпринимаются с октября прошлого года, включая эпизоды, связанные с ордерами на арест и попыткой задержания его сына в декабре.