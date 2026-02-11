Рейтинг@Mail.ru
Россия будет блокировать в ООН ограничения против КНДР, заявил Лавров
14:03 11.02.2026 (обновлено: 15:29 11.02.2026)
Россия будет блокировать в ООН ограничения против КНДР, заявил Лавров
Россия будет блокировать в ООН ограничения против КНДР, заявил Лавров - РИА Новости, 11.02.2026
Россия будет блокировать в ООН ограничения против КНДР, заявил Лавров
Россия будет блокировать в ООН какие-либо дополнительные ограничения против КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
Россия будет блокировать в ООН ограничения против КНДР, заявил Лавров

Лавров: Россия будет блокировать в ООН дополнительные ограничения против КНДР

© Flickr / (stephan)Флаг КНДР
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Flickr / (stephan)
Флаг КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия будет блокировать в ООН какие-либо дополнительные ограничения против КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем блокировать вместе с китайскими друзьями добавление каких-либо новых ограничений в отношении КНДР", - сказал Лавров на "правительственном часе" в Госдуме.
Он добавил, что в период сохраняющихся надежд, что с Западом можно договариваться на взаимовыгодной основе, Россия многие вещи в Совете Безопасности пропускала, соглашаясь с ним.
"Я, в частности, имею ввиду тенденцию, согласно которой, если Запад вносит предложения о санкциях, там они ничем не ограничены по времени... В тот период, когда еще надеялись, что с Западом можно нормально на равноправных основах договариваться, несколько раз мы соглашались на принятие санационных режимов без временных ограничителей", - рассказал министр.
"Больше этого не будет", - заключил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Лавров указал на провокационный характер военной активности США против КНДР
26 сентября 2025, 21:09
 
