Россия будет блокировать в ООН ограничения против КНДР, заявил Лавров

Он добавил, что в период сохраняющихся надежд, что с Западом можно договариваться на взаимовыгодной основе, Россия многие вещи в Совете Безопасности пропускала, соглашаясь с ним.

"Я, в частности, имею ввиду тенденцию, согласно которой, если Запад вносит предложения о санкциях, там они ничем не ограничены по времени... В тот период, когда еще надеялись, что с Западом можно нормально на равноправных основах договариваться, несколько раз мы соглашались на принятие санационных режимов без временных ограничителей", - рассказал министр.