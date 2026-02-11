https://ria.ru/20260211/kndr-2073647591.html
Россия будет блокировать в ООН ограничения против КНДР, заявил Лавров
Россия будет блокировать в ООН ограничения против КНДР, заявил Лавров
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия будет блокировать в ООН какие-либо дополнительные ограничения против КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем блокировать вместе с китайскими друзьями добавление каких-либо новых ограничений в отношении КНДР", - сказал Лавров
на "правительственном часе" в Госдуме
.
Он добавил, что в период сохраняющихся надежд, что с Западом можно договариваться на взаимовыгодной основе, Россия многие вещи в Совете Безопасности пропускала, соглашаясь с ним.
"Я, в частности, имею ввиду тенденцию, согласно которой, если Запад вносит предложения о санкциях, там они ничем не ограничены по времени... В тот период, когда еще надеялись, что с Западом можно нормально на равноправных основах договариваться, несколько раз мы соглашались на принятие санационных режимов без временных ограничителей", - рассказал министр.
"Больше этого не будет", - заключил Лавров.