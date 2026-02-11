https://ria.ru/20260211/kndr-2073626823.html
Лавров поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
Россия признательна КНДР в помощи по освобождению Курской области от украинских боевиков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
