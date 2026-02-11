Дипломат Алексей Климов: число посетивших Россию граждан КНР выросло вдвое

Российский МИД не исключает, что новые страны Европейского союза могут ограничить въезд россиянам с небиометрическими паспортами, сообщил директор консульского департамента ведомства Алексей Климов. В интервью РИА Новости он также рассказал о первых итогах "безвиза" между Россией и Китаем, о том, что у россиян, живущих за рубежом, стали популярнее биометрические паспорта, и о продолжающейся работе над соглашением с КНДР о взаимных поездках граждан двух стран.
МИД призвал оформлять загранпаспорта на десять лет
6 февраля, 17:35
– В январе российское посольство в Польше сообщило, что Варшава с 1 апреля перестанет признавать российские пятилетние загранпаспорта, и посоветовало россиянам оформить десятилетние паспорта нового вида. Ожидает ли МИД России расширения практики отказов в признании пятилетних загранпаспортов на другие страны Шенгенской зоны в 2026 году? Какие меры консульской поддержки будут предусмотрены для граждан России, которые могут столкнуться с проблемами въезда, пребывания или выезда из Польши и других стран Шенгена из-за непризнания таких загранпаспортов?
– Решения о непризнании российских небиометрических паспортов сроком действия пять лет для въезда, выезда и пребывания на территории своих государств в последнее время приняли правительства ряда европейских государств. Помимо Польши, к их числу относятся, в частности, Дания, Германия, Латвия, Литва, Румыния, Франция, Чехия и Эстония. Учитывая проводимую властями европейских государств линию на ужесточение режима въезда и пребывания наших граждан, нельзя исключать, что эта практика в ближайшей перспективе будет распространена и на другие страны ЕС. Оставляя "за скобками" мотивы принятия подобных решений, настоятельно призываем тех, кто планирует поездки в указанные страны, заблаговременно свериться с актуальной информацией на этот счет, которая публикуется на сайте и в социальных сетях Консульского департамента МИД России. При этом необходимо исходить из того, что в случае попытки въезда по пятилетнему паспорту в государство, которое не признает его в качестве документа, удостоверяющего личность российского гражданина за рубежом, оказать какое-либо содействие по консульской линии будет крайне затруднительно.
Что касается российских граждан, постоянно проживающих за рубежом, то для оформления десятилетних (биометрических) паспортов им следует обращаться в российские дипломатические представительства и консульские учреждения, к сфере компетенции которых в соответствии с действующим законодательством относится оформление и выдача загранпаспортов за пределами Российской Федерации. Напоминаем о том, что по поводу оформления нового паспорта заявители могут обратиться в любое российское загранучреждение, не обязательно в стране своего проживания.
Со своей стороны отмечаем устойчивый рост обращений российских граждан, проживающих за рубежом, за оформлением паспортов нового поколения сроком действия десять лет. В 2025 году из общего количества около 420 тысяч выданных российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями заграничных паспортов более 80% – биометрические. В целом по миру по сравнению с 2024 годом увеличение доли таких паспортов составило 3,3%, в странах Европы этот показатель составил 4,3%, по российским загранучреждениям в Польше – 3,5%. Прогнозируем сохранение данной тенденции и в текущем году, поскольку безотносительно решений властей ряда недружественных государств российские граждане делают выбор в пользу более современного биометрического паспорта с длительным сроком действия.
– В ходе ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что показатели поездок между Россией и Китаем после введения безвизового режима достигли рекордных отметок. Могли бы вы рассказать подробности, как много таких поездок совершили граждане России и Китая с момента введения "безвиза"? Планируют ли Москва и Пекин продлевать этот эксперимент или даже зафиксировать его на долгосрочной основе?
– С момента вступления в силу 1 декабря 2025 года указа президента Российской Федерации, предусматривающего право владельцев китайских обычных паспортов въезжать в нашу страну в безвизовом режиме, прошло чуть более двух месяцев. В этой связи представляется несколько преждевременным строить прогнозы о дальнейшей судьбе данного механизма. Тем не менее, уже сейчас можем отметить двукратный рост числа граждан КНР, посетивших нашу страну. Очевидно, что поток туристов значительно увеличится с наступлением весны. Министерством совместно с другими профильными ведомствами ведется мониторинг реализации указа. Хотели бы подчеркнуть, что каких-либо проблемных моментов, связанных с выездом наших граждан в КНР и посещением китайскими гражданами России, до настоящего времени не зафиксировано.
– Доработано ли на сегодняшний день соглашение России и КНДР о взаимных поездках, и когда оно вступит в силу? В чем суть соглашения, и как оно изменит туристические возможности россиян для поездок в КНДР?
– В настоящее время работа над содержанием проекта соглашения о взаимных поездках граждан двух стран, учитывающим недавние изменения в российском и северокорейском законодательствах, продолжается, поэтому озвучивать какие-то конкретные детали, а тем более оценивать будущий эффект от его применения представляется преждевременным.
– Сколько граждан недружественных государств запросили в 2025 году российское гражданство, и как это число изменилось в сравнении с предыдущим годом? Сколько среди них граждан Украины?
– В 2024 году в российское гражданство за рубежом были приняты 20 160 лиц, из них 169 – взрослые, 19 991 – дети. Из этого числа российскими представительствами в недружественных странах были удовлетворены 7 851 заявление. В 2025 году количество лиц, которым было оформлено гражданство России за рубежом, немного возросло и составило 20 487 человек, из них 252 – взрослые, 20 235 – дети. Загранучреждениями в недружественных странах удовлетворено 8 263 заявления. Таким образом, существенных изменений указанных количественных показателей не наблюдается.
Касательно приобретения гражданства Российской Федерации гражданами Украины стоит отметить, что действующим законодательством полномочия по оформлению им гражданства на общих основаниях возложены на МВД России и его территориальные подразделения. Среди 421 совершеннолетнего лица, получившего гражданство за рубежом в 2024 и 2025 годах, граждане Украины не числятся.
"Нас не существует": как россияне десятилетиями живут без документов
30 декабря 2025, 08:00