Дипломат Алексей Климов: число посетивших Россию граждан КНР выросло вдвое

Российский МИД не исключает, что новые страны Европейского союза могут ограничить въезд россиянам с небиометрическими паспортами, сообщил директор консульского департамента ведомства Алексей Климов. В интервью РИА Новости он также рассказал о первых итогах "безвиза" между Россией и Китаем, о том, что у россиян, живущих за рубежом, стали популярнее биометрические паспорта, и о продолжающейся работе над соглашением с КНДР о взаимных поездках граждан двух стран.

– В январе российское посольство в Польше сообщило, что Варшава с 1 апреля перестанет признавать российские пятилетние загранпаспорта, и посоветовало россиянам оформить десятилетние паспорта нового вида. Ожидает ли МИД России расширения практики отказов в признании пятилетних загранпаспортов на другие страны Шенгенской зоны в 2026 году? Какие меры консульской поддержки будут предусмотрены для граждан России, которые могут столкнуться с проблемами въезда, пребывания или выезда из Польши и других стран Шенгена из-за непризнания таких загранпаспортов?

– Решения о непризнании российских небиометрических паспортов сроком действия пять лет для въезда, выезда и пребывания на территории своих государств в последнее время приняли правительства ряда европейских государств. Помимо Польши, к их числу относятся, в частности, Дания, Германия, Латвия, Литва, Румыния, Франция, Чехия и Эстония. Учитывая проводимую властями европейских государств линию на ужесточение режима въезда и пребывания наших граждан, нельзя исключать, что эта практика в ближайшей перспективе будет распространена и на другие страны ЕС. Оставляя "за скобками" мотивы принятия подобных решений, настоятельно призываем тех, кто планирует поездки в указанные страны, заблаговременно свериться с актуальной информацией на этот счет, которая публикуется на сайте и в социальных сетях Консульского департамента МИД России. При этом необходимо исходить из того, что в случае попытки въезда по пятилетнему паспорту в государство, которое не признает его в качестве документа, удостоверяющего личность российского гражданина за рубежом, оказать какое-либо содействие по консульской линии будет крайне затруднительно.

Что касается российских граждан, постоянно проживающих за рубежом, то для оформления десятилетних (биометрических) паспортов им следует обращаться в российские дипломатические представительства и консульские учреждения, к сфере компетенции которых в соответствии с действующим законодательством относится оформление и выдача загранпаспортов за пределами Российской Федерации. Напоминаем о том, что по поводу оформления нового паспорта заявители могут обратиться в любое российское загранучреждение, не обязательно в стране своего проживания.

Со своей стороны отмечаем устойчивый рост обращений российских граждан, проживающих за рубежом, за оформлением паспортов нового поколения сроком действия десять лет. В 2025 году из общего количества около 420 тысяч выданных российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями заграничных паспортов более 80% – биометрические. В целом по миру по сравнению с 2024 годом увеличение доли таких паспортов составило 3,3%, в странах Европы этот показатель составил 4,3%, по российским загранучреждениям в Польше – 3,5%. Прогнозируем сохранение данной тенденции и в текущем году, поскольку безотносительно решений властей ряда недружественных государств российские граждане делают выбор в пользу более современного биометрического паспорта с длительным сроком действия.

– В ходе ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что показатели поездок между Россией и Китаем после введения безвизового режима достигли рекордных отметок. Могли бы вы рассказать подробности, как много таких поездок совершили граждане России и Китая с момента введения "безвиза"? Планируют ли Москва и Пекин продлевать этот эксперимент или даже зафиксировать его на долгосрочной основе?

– С момента вступления в силу 1 декабря 2025 года указа президента Российской Федерации, предусматривающего право владельцев китайских обычных паспортов въезжать в нашу страну в безвизовом режиме, прошло чуть более двух месяцев. В этой связи представляется несколько преждевременным строить прогнозы о дальнейшей судьбе данного механизма. Тем не менее, уже сейчас можем отметить двукратный рост числа граждан КНР, посетивших нашу страну. Очевидно, что поток туристов значительно увеличится с наступлением весны. Министерством совместно с другими профильными ведомствами ведется мониторинг реализации указа. Хотели бы подчеркнуть, что каких-либо проблемных моментов, связанных с выездом наших граждан в КНР и посещением китайскими гражданами России, до настоящего времени не зафиксировано.

– Доработано ли на сегодняшний день соглашение России и КНДР о взаимных поездках, и когда оно вступит в силу? В чем суть соглашения, и как оно изменит туристические возможности россиян для поездок в КНДР?

– В настоящее время работа над содержанием проекта соглашения о взаимных поездках граждан двух стран, учитывающим недавние изменения в российском и северокорейском законодательствах, продолжается, поэтому озвучивать какие-то конкретные детали, а тем более оценивать будущий эффект от его применения представляется преждевременным.

– Сколько граждан недружественных государств запросили в 2025 году российское гражданство, и как это число изменилось в сравнении с предыдущим годом? Сколько среди них граждан Украины?

– В 2024 году в российское гражданство за рубежом были приняты 20 160 лиц, из них 169 – взрослые, 19 991 – дети. Из этого числа российскими представительствами в недружественных странах были удовлетворены 7 851 заявление. В 2025 году количество лиц, которым было оформлено гражданство России за рубежом, немного возросло и составило 20 487 человек, из них 252 – взрослые, 20 235 – дети. Загранучреждениями в недружественных странах удовлетворено 8 263 заявления. Таким образом, существенных изменений указанных количественных показателей не наблюдается.