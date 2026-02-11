https://ria.ru/20260211/kitay-2073589287.html
МИД КНР надеется на возобновление США и Россией диалога о стратстабильности
МИД КНР надеется на возобновление США и Россией диалога о стратстабильности
КНР надеется, что США возобновят диалог по стратегической стабильности с Россией и прекратят обвинять Китай в проведении ядерных испытаний, заявил на брифинге в РИА Новости, 11.02.2026
МИД КНР надеется на возобновление США и Россией диалога о стратстабильности
ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. КНР надеется, что США возобновят диалог по стратегической стабильности с Россией и прекратят обвинять Китай в проведении ядерных испытаний, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"По вопросу ДСНВ Китай
неоднократно разъяснял свою позицию, мы надеемся, что США
прислушаются к ожиданиям международного сообщества, возобновят диалог со Россией
по вопросам стратегической стабильности", - заявил Линь Цзянь.
По его словам, обвинения США в том, что Китай якобы проводил ядерные испытания, совершенно безосновательны, Пекин
выступает против того, чтобы США "оправдывали возобновление собственных ядерных испытаний".
"Китай призывает США подтвердить приверженность мораторию на проведение ядерных испытаний пяти ядерных государств, поддерживать глобальный консенсус о запрете ядерных испытаний и предпринять конкретные действия для защиты международной системы ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия", - добавил дипломат.
Он отметил, что "Китай всегда придерживался пути мирного развития, придерживался оборонительной ядерной стратегии и политики, а также поддерживал долгосрочную стабильность".
"Китай продолжит играть конструктивную роль в поддержании международного мира и безопасности", - указал Линь Цзянь.
Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно заявил, что правительство располагает данными о том, что Китай якобы проводил ядерные взрывные испытания в нарушение моратория и пытался скрыть их. По оценке Вашингтона
, одно из таких испытаний было проведено 22 июня 2020 года.
Президент США Дональд Трамп
30 октября 2025 года заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.