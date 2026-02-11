МИД КНР назвал крупнейший источник хаоса международного ядерного порядка

Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине

© iStock.com / xcarrot_007 Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине

ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. США являются крупнейшим источником хаоса для международного ядерного порядка и глобальной стратегической стабильности, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Хочу подчеркнуть, что США являются крупнейшим источником хаоса для международного ядерного порядка и глобальной стратегической стабильности", - заявил Линь Цзянь.

Он подчеркнул, что в области контроля над вооружениями США допустили истечение срока действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), что серьезно подорвало взаимное доверие между крупными государствами и ударило по глобальной стратегической стабильности.

"США одержимы политикой применения ядерного оружия первыми, тратя триллионы долларов на модернизацию своей ядерной триады, создание глобальной системы противоракетной обороны и продвижение передового развертывания стратегических средств", - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что США "применяют двойные стандарты в отношении нераспространения ядерного оружия, подрывая глобальный стратегический баланс и стабильность, а также нанося ущерб международному и региональному миру и безопасности".

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно заявил, что правительство располагает данными о том, что Китай якобы проводил ядерные взрывные испытания в нарушение моратория и пытался скрыть их. По оценке Вашингтона , одно из таких испытаний было проведено 22 июня 2020 года.

Президент США Дональд Трамп 30 октября 2025 года заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.