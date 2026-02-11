https://ria.ru/20260211/kitay-2073589195.html
МИД КНР назвал крупнейший источник хаоса международного ядерного порядка
МИД КНР назвал крупнейший источник хаоса международного ядерного порядка
МИД КНР назвал крупнейший источник хаоса международного ядерного порядка
США являются крупнейшим источником хаоса для международного ядерного порядка и глобальной стратегической стабильности, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР.
МИД КНР назвал крупнейший источник хаоса международного ядерного порядка
МИД КНР назвал США источником хаоса ядерного порядка и стратстабильности
ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. США являются крупнейшим источником хаоса для международного ядерного порядка и глобальной стратегической стабильности, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Хочу подчеркнуть, что США
являются крупнейшим источником хаоса для международного ядерного порядка и глобальной стратегической стабильности", - заявил Линь Цзянь.
Он подчеркнул, что в области контроля над вооружениями США допустили истечение срока действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), что серьезно подорвало взаимное доверие между крупными государствами и ударило по глобальной стратегической стабильности.
"США одержимы политикой применения ядерного оружия первыми, тратя триллионы долларов на модернизацию своей ядерной триады, создание глобальной системы противоракетной обороны и продвижение передового развертывания стратегических средств", - подчеркнул дипломат.
Он добавил, что США "применяют двойные стандарты в отношении нераспространения ядерного оружия, подрывая глобальный стратегический баланс и стабильность, а также нанося ущерб международному и региональному миру и безопасности".
Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно заявил, что правительство располагает данными о том, что Китай
якобы проводил ядерные взрывные испытания в нарушение моратория и пытался скрыть их. По оценке Вашингтона
, одно из таких испытаний было проведено 22 июня 2020 года.
Президент США Дональд Трамп
30 октября 2025 года заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил, что Россия
ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.