МИД Китая обвинил США в искажении ядерной политики Пекина
МИД Китая обвинил США в искажении ядерной политики Пекина - РИА Новости, 11.02.2026
МИД Китая обвинил США в искажении ядерной политики Пекина
США искажают ядерную политику Китая с целью достижения ядерной гегемонии и уклонения от собственной ответственности за ядерное разоружение, заявил на брифинге в РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T10:22:00+03:00
2026-02-11T10:22:00+03:00
2026-02-11T10:30:00+03:00
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
договор снв-3
китай
сша
вашингтон (штат)
Новости
ru-RU
