Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая обвинил США в искажении ядерной политики Пекина - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 11.02.2026 (обновлено: 10:30 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/kitay-2073588424.html
МИД Китая обвинил США в искажении ядерной политики Пекина
МИД Китая обвинил США в искажении ядерной политики Пекина - РИА Новости, 11.02.2026
МИД Китая обвинил США в искажении ядерной политики Пекина
США искажают ядерную политику Китая с целью достижения ядерной гегемонии и уклонения от собственной ответственности за ядерное разоружение, заявил на брифинге в РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T10:22:00+03:00
2026-02-11T10:30:00+03:00
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
договор снв-3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753060937_352:0:2112:990_1920x0_80_0_0_563c3318d84aaf6f19d672420320d905.jpg
https://ria.ru/20260210/posol-2073473673.html
китай
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753060937_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c37b45565eec416edd64ef7de5385823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, вашингтон (штат), договор снв-3
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Договор СНВ-3
МИД Китая обвинил США в искажении ядерной политики Пекина

МИД Китая: США искажают ядерную политику Пекина для достижения гегемонии

© AP Photo / Vincent YuКитайский национальный флаг во время церемонии празднования 72-го Национального дня Китая
Китайский национальный флаг во время церемонии празднования 72-го Национального дня Китая - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Vincent Yu
Китайский национальный флаг во время церемонии празднования 72-го Национального дня Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 11 фев - РИА Новости. США искажают ядерную политику Китая с целью достижения ядерной гегемонии и уклонения от собственной ответственности за ядерное разоружение, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Позиция США не нова, Вашингтон продолжает искажать и очернять ядерную политику Китая, что, по сути, является политической манипуляцией со стороны США с целью достижения ядерной гегемонии и уклонения от их собственной ответственности за ядерное разоружение", - отметил дипломат.
Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно заявил, что правительство располагает данными о том, что Китай якобы проводил ядерные взрывные испытания в нарушение моратория и пытался скрыть их.
Сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) открылась в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Посол в Китае рассказал о позиции Пекина по урегулированию на Украине
10 февраля, 16:18
 
В миреКитайСШАВашингтон (штат)Договор СНВ-3
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала