Киев запугивает семьи разлучением с детьми, заявила Львова-Белова
2026-02-11T18:28:00+03:00
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Киевская власть запугивает семьи принудительным разлучением с детьми и эвакуацией, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, комментируя украинский закон о принудительной эвакуации детей.
Ранее украинское издание "Страна.ua
" со ссылкой на МВД Украины сообщило, что Верховная рада Украины
проголосовала за принудительную эвакуацию детей с территорий активных боевых действий без согласия родителей.
"Украина вновь демонстрирует двойные стандарты, причем снова не в интересах семей и детей. Помощь нашей страной семьям в выезде на безопасные территории трактуется как депортация. При этом киевская власть вместо того, чтобы вести диалог с семьями, запугивает их принудительным разлучением и эвакуацией, давит на людей, которые и так находятся в уязвимом положении", - сказала Львова-Белова
журналистам, комментируя закон о принудительной эвакуации детей.
Детский омбудсмен отметила, что насильное разлучение детей с семьями всегда сопряжено с психологической травмой, поэтому важнейшим вопросом являются меры превентивного характера, убеждение родителей в необходимости покинуть небезопасную территорию, предоставление выбора места эвакуации, предложение альтернативной временной эвакуации без разлучения с учетом мнения семей.