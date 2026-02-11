Рейтинг@Mail.ru
Киев запугивает семьи разлучением с детьми, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 11.02.2026
18:28 11.02.2026
Киев запугивает семьи разлучением с детьми, заявила Львова-Белова
Киев запугивает семьи разлучением с детьми, заявила Львова-Белова
Киевская власть запугивает семьи принудительным разлучением с детьми и эвакуацией, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T18:28:00+03:00
2026-02-11T18:28:00+03:00
в мире
украина
россия
мария львова-белова
страна.ua
верховная рада украины
киев
украина
россия
киев
Киев запугивает семьи разлучением с детьми, заявила Львова-Белова

Львова-Белова: Киев запугивает семьи разлучением с детьми и эвакуацией

Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Киевская власть запугивает семьи принудительным разлучением с детьми и эвакуацией, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, комментируя украинский закон о принудительной эвакуации детей.
Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на МВД Украины сообщило, что Верховная рада Украины проголосовала за принудительную эвакуацию детей с территорий активных боевых действий без согласия родителей.
"Украина вновь демонстрирует двойные стандарты, причем снова не в интересах семей и детей. Помощь нашей страной семьям в выезде на безопасные территории трактуется как депортация. При этом киевская власть вместо того, чтобы вести диалог с семьями, запугивает их принудительным разлучением и эвакуацией, давит на людей, которые и так находятся в уязвимом положении", - сказала Львова-Белова журналистам, комментируя закон о принудительной эвакуации детей.
Детский омбудсмен отметила, что насильное разлучение детей с семьями всегда сопряжено с психологической травмой, поэтому важнейшим вопросом являются меры превентивного характера, убеждение родителей в необходимости покинуть небезопасную территорию, предоставление выбора места эвакуации, предложение альтернативной временной эвакуации без разлучения с учетом мнения семей.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Львова-Белова рассказала, как семья из Авдеевки пряталась от ВСУ
