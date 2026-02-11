Киев запугивает семьи разлучением с детьми, заявила Львова-Белова

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Киевская власть запугивает семьи принудительным разлучением с детьми и эвакуацией, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, комментируя украинский закон о принудительной эвакуации детей.

Детский омбудсмен отметила, что насильное разлучение детей с семьями всегда сопряжено с психологической травмой, поэтому важнейшим вопросом являются меры превентивного характера, убеждение родителей в необходимости покинуть небезопасную территорию, предоставление выбора места эвакуации, предложение альтернативной временной эвакуации без разлучения с учетом мнения семей.