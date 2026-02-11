Рейтинг@Mail.ru
Жителей Киева призвали запастись питьевой и технической водой - РИА Новости, 11.02.2026
17:59 11.02.2026
Жителей Киева призвали запастись питьевой и технической водой
Жителей Киева призвали запастись питьевой и технической водой
Киевская городская государственная администрация призвала жителей украинской столицы пополнить запасы питьевой и технической воды.
киев
Жителей Киева призвали запастись питьевой и технической водой

Власти Киева призвали киевлян пополнить запасы питьевой и технической воды

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Киевская городская государственная администрация призвала жителей украинской столицы пополнить запасы питьевой и технической воды.
«
"Пока сохраняется низкая температура воздуха … призываем киевлян проверить и при необходимости пополнить запасы воды – питьевой и технической. Рекомендованная суточная норма на одного человека: три литра питьевой и 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Украинское издание "Инсайдер.ua" 31 января со ссылкой на украинскую энергетическую компанию "Укрэнерго" сообщило о том, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что причиной стал технологической сбой в объединенной энергосистеме Украины, Румынии и Молдавии. Позднее аналитик института стратегических исследований Юрий Корольчук заявил о том, что дефицит мощности на Украине достиг 8 гигаватт.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Обстановка в Киеве во время отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
МВД Украины призвало граждан подготовиться к возможному отъезду
23 января, 00:39
 
