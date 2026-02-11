Рейтинг@Mail.ru
13:37 11.02.2026 (обновлено: 14:13 11.02.2026)
СМИ: Киев рассматривает отправку делегации в Москву для переговоров
СМИ: Киев рассматривает отправку делегации в Москву для переговоров
в мире, украина, москва, киев, джаред кушнер, стив уиткофф
В мире, Украина, Москва, Киев, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф
© REUTERS / Alina SmutkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Киев рассматривает возможность отправить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию на Украине, сообщает в среду украинское онлайн-издание Times of Ukraine со ссылкой на источники.
"Украинскую делегацию отправят прямо… в Москву, чтобы ускорить переговоры: из наших источников стало известно, что рассматривается такой вариант", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным издания, в качестве гарантов безопасности могут выступить спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
"Они в Польше заберут делегацию из Киева и самолетом направятся в аэропорт "Внуково". Под вопросом остается участие Кирилла Буданова*", - уточнили в издании.
В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Киев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Киеве выступили с заявлением о выборах на Украине
Вчера, 11:19
 
