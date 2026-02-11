В Киеве выступили с заявлением о выборах на Украине

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Источник в окружении Владимира Зеленского опроверг информацию газеты Financial Times о подготовке к проведению выборов на Украине.
"Пока нет безопасности, не будет и объявлений о выборах", — заявил собеседник в беседе с "РБК-Украина".
Также газета со ссылкой на украинских и западных чиновников пишет, что парламент Украины в марте и апреле будет вносить необходимые правовые изменения, чтобы позволить провести выборы в страны в условиях военного положения.
В декабре 2025 года глава фракции Зеленского в Раде "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в украинском парламенте формируется рабочая группа по проработке вопроса возможного проведения выборов президента Украины во время действия военного положения. Группа провела уже два заседания, третье собрание назначено на начало февраля. В декабре Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024-го. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.