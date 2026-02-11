В Киеве выступили с заявлением о выборах на Украине

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Источник в окружении Владимира Зеленского опроверг информацию газеты Financial Times о подготовке к проведению выборов на Украине.

Также газета со ссылкой на украинских и западных чиновников пишет, что парламент Украины в марте и апреле будет вносить необходимые правовые изменения, чтобы позволить провести выборы в страны в условиях военного положения.