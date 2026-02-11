Рейтинг@Mail.ru
Украинский эксперт назвал сроки восстановления Дарницкой ТЭЦ - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/kiev-2073583536.html
Украинский эксперт назвал сроки восстановления Дарницкой ТЭЦ
Украинский эксперт назвал сроки восстановления Дарницкой ТЭЦ - РИА Новости, 11.02.2026
Украинский эксперт назвал сроки восстановления Дарницкой ТЭЦ
Восстановление Дарницкой ТЭЦ (ТЭЦ-4) в Киеве займет от двух с половиной до трех лет, на это потребуется не менее 600-700 миллионов евро, заявил директор... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T10:02:00+03:00
2026-02-11T10:02:00+03:00
в мире
киев
виталий кличко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072399347_0:312:3072:2040_1920x0_80_0_0_7dbba5de23071fa2e8db7df4865d24f2.jpg
https://ria.ru/20260209/kiev-2073263754.html
https://ria.ru/20260211/ukraina-2073549560.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072399347_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cd80d745be7b6813384c8225ccaa8e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, виталий кличко
В мире, Киев, Виталий Кличко
Украинский эксперт назвал сроки восстановления Дарницкой ТЭЦ

Омельченко: восстановление Дарницкой ТЭЦ займет от 2 до 3 лет

© REUTERS / Valentyn OgirenkoРабочие устраняют последствия удара на Дарницкой тепловой электростанции в Киеве
Рабочие устраняют последствия удара на Дарницкой тепловой электростанции в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Рабочие устраняют последствия удара на Дарницкой тепловой электростанции в Киеве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Восстановление Дарницкой ТЭЦ (ТЭЦ-4) в Киеве займет от двух с половиной до трех лет, на это потребуется не менее 600-700 миллионов евро, заявил директор энергетических программ украинского центра Разумкова Владимир Омельченко.
Ранее украинское агентство УНИАН сообщало, что Киевская ТЭЦ-4 мощностью 140 мегаватт почти полностью разрушена.
Дарницкая ТЭЦ в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
На Дарницкой ТЭЦ в Киеве появились сосульки длиной более восьми метров
9 февраля, 17:37
"Вряд ли, что за полгода можно будет что-то радикально сделать. Чтобы ее (Дарницкую ТЭЦ – ред.) возобновить, нужно минимум 600-700 миллионов евро и не менее двух с половиной - трех лет, а возможно, и больше… В этот отопительный сезон понятно, что ничего не возобновится", - сказал Омельченко украинскому изданию "Новости.LIVE".
Киевский мэр Виталий Кличко 5 февраля сообщил, что восстановление поврежденной ТЭЦ-4 займет не менее двух месяцев.
Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что Дарницкая ТЭЦ не заработает до конца отопительного сезона, из‑за чего сотни домов в Киеве останутся без тепла на всю зиму.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Уже привыкли": в Киеве возмутились выходкой Зеленского
Вчера, 02:27
 
В миреКиевВиталий Кличко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала