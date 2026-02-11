Украинский эксперт назвал сроки восстановления Дарницкой ТЭЦ

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Восстановление Дарницкой ТЭЦ (ТЭЦ-4) в Киеве займет от двух с половиной до трех лет, на это потребуется не менее 600-700 миллионов евро, заявил директор энергетических программ украинского центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Вряд ли, что за полгода можно будет что-то радикально сделать. Чтобы ее (Дарницкую ТЭЦ – ред.) возобновить, нужно минимум 600-700 миллионов евро и не менее двух с половиной - трех лет, а возможно, и больше… В этот отопительный сезон понятно, что ничего не возобновится", - сказал Омельченко украинскому изданию "Новости.LIVE".