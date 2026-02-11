Рейтинг@Mail.ru
В Казани Исуса Христоса обязали поменять имя - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 11.02.2026 (обновлено: 16:50 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/khristos-2073695790.html
В Казани Исуса Христоса обязали поменять имя
В Казани Исуса Христоса обязали поменять имя - РИА Новости, 11.02.2026
В Казани Исуса Христоса обязали поменять имя
Казанский суд обязал ЗАГС вернуть настоящее имя жителю с именем Исус Петрович Христос по иску прокуратуры, пишет Бизнес Online. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:39:00+03:00
2026-02-11T16:50:00+03:00
казань
иисус христос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059716623_293:44:960:419_1920x0_80_0_0_4ad9264dacdf53e10ed5feb50ec24799.jpg
https://ria.ru/20250807/kazan-2033979802.html
https://ria.ru/20260211/bpla-2073572312.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059716623_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_dba239e80eaa7204a722eb4d074d5651.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, иисус христос
Казань, Иисус Христос
В Казани Исуса Христоса обязали поменять имя

Казанца Исуса Христоса обязали вернуть себе настоящее имя

© Фото : ГУФССП России по Республике ТатарстанИсус Христос
Исус Христос - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : ГУФССП России по Республике Татарстан
Исус Христос. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Казанский суд обязал ЗАГС вернуть настоящее имя жителю с именем Исус Петрович Христос по иску прокуратуры, пишет Бизнес Online.
"Ново-Савиновский райсуд Казани обязал ЗАГС по требованию прокуратуры вернуть старое имя казанцу Исусу Христосу", — сообщается в материале.
С иском обратился прокурор города Ильдар Исмагилов. Причиной стало заключение министерства юстиции, согласно которому смена имени по религиозным мотивам не разрешается и не считается неотъемлемым правом гражданина. Также прокуратура полагает, что подобные действия вводят людей в заблуждение, ассоциируя измененное имя с личностью Иисуса Христа, что является оскорблением чувств верующих.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Казани оштрафовали Исуса Христоса за фиктивную регистрацию иностранцев
7 августа 2025, 16:46
"Теперь казанцу придется получить новый документ и восстановить ранее существующую запись на имя Евгения Петровича Чекулаева", — говорится в публикации.
В мае Московский районный суд Казани оштрафовал Христоса за фиктивную регистрацию иностранцев на 60 тысяч рублей, а в августе — еще на 13 тысяч. Кроме того, его пришлось принудительно доставлять в суд, после чего на него составили протокол по статье КоАП "Воспрепятствование законной деятельности должностного лица".
В декабре Ново-Савиновский районный суд Казани назначил наказание гражданину с именем Исус Христос в виду двух лет лишения свободы условно по этому же делу.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В казанских школах отменили занятия из-за угрозы атаки БПЛА
Вчера, 09:09
 
КазаньИисус Христос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала