В Казани Исуса Христоса обязали поменять имя
В Казани Исуса Христоса обязали поменять имя - РИА Новости, 11.02.2026
В Казани Исуса Христоса обязали поменять имя
Казанский суд обязал ЗАГС вернуть настоящее имя жителю с именем Исус Петрович Христос по иску прокуратуры, пишет Бизнес Online. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:39:00+03:00
2026-02-11T16:39:00+03:00
2026-02-11T16:50:00+03:00
казань
иисус христос
казань
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости
. Казанский суд обязал ЗАГС вернуть настоящее имя жителю с именем Исус Петрович Христос по иску прокуратуры, пишет Бизнес Online
.
"Ново-Савиновский райсуд Казани
обязал ЗАГС по требованию прокуратуры вернуть старое имя казанцу Исусу Христосу", — сообщается в материале.
С иском обратился прокурор города Ильдар Исмагилов. Причиной стало заключение министерства юстиции, согласно которому смена имени по религиозным мотивам не разрешается и не считается неотъемлемым правом гражданина. Также прокуратура полагает, что подобные действия вводят людей в заблуждение, ассоциируя измененное имя с личностью Иисуса Христа
, что является оскорблением чувств верующих.
"Теперь казанцу придется получить новый документ и восстановить ранее существующую запись на имя Евгения Петровича Чекулаева", — говорится в публикации.
В мае Московский районный суд Казани оштрафовал Христоса за фиктивную регистрацию иностранцев на 60 тысяч рублей, а в августе — еще на 13 тысяч. Кроме того, его пришлось принудительно доставлять в суд, после чего на него составили протокол по статье КоАП "Воспрепятствование законной деятельности должностного лица".
В декабре Ново-Савиновский районный суд Казани назначил наказание гражданину с именем Исус Христос в виду двух лет лишения свободы условно по этому же делу.