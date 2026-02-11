Рейтинг@Mail.ru
16:54 11.02.2026
Роспотребнадзор приостановил работу хостела на юге Москвы
2026-02-11T16:54:00+03:00
2026-02-11T16:54:00+03:00
происшествия, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), славянка
Происшествия, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Славянка
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор на 90 суток приостановил деятельность хостела на юге Москвы после информации об инфекционном заболевании у постояльца, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
"Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Южном административном округе в связи с поступившей информацией о случае инфекционного заболевания у постояльца хостела ООО "Славянка" по адресу: Москва, Дербеневская набережная, дом 7 строение 1, незамедлительно начали проведение санитарно-эпидемиологического расследования", - говорится в сообщении.
Сотрудник Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Роспотребназдор рассказал о ситуации по холере в России
28 апреля 2025, 10:21
Отмечается, что по результатам санитарно-эпидемиологического расследования были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. Такие как нарушения в работе с персоналом: сотрудники допускались к работе без прохождения необходимых медицинских осмотров и вакцинации.
"Антисанитарное состояние помещений: стены и потолки имели многочисленные повреждения, следы протечек и грибка. В душевой на 4 этаже стены были оклеены невлагостойкими обоями, что не позволяет проводить полноценную влажную уборку с дезинфекцией", - уточняется в сообщении.
Кроме того, были обнаружены технические нарушения: на кухне 4 этажа оконный проем не был застеклен. Санитарное содержание неудовлетворительное: повсеместное наличие тараканов, грязь и мусор под мебелью, отсутствие системного контроля за грызунами и насекомыми. Нарушения режима дезинфекции: инструкции по применению дезсредств не соблюдались, их учет не велся, контроль за уборкой отсутствовал. Нарушения правил хранения белья: чистое постельное белье хранилось на полу в полиэтиленовых пакетах, а для грязного белья не были выделены специальное помещение или емкости.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В Москве 147 рабочих заболели после обеда компании "ЕниДем"
3 марта 2025, 01:29
"В целях предотвращения угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 29 января 2026 года в присутствии генерального директора ООО "Славянка", специалистами территориального отдела был составлен протокол о временном запрете деятельности юридического лица по статье 6.4 КоАП РФ. Помещения хостела опечатаны. Материалы дела направлены в суд", - подчеркивается в сообщении.
Дополняется, что Симоновский районный суд города Москвы, рассмотрев материалы, вынес решение о приостановлении деятельности ООО "Славянка" на 90 суток по статье 6.4 КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений.
Устранение всех выявленных нарушений находится на строгом контроле Территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЮАО.
Последствия пожара в частном доме в Балашихе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Погибшие в хостеле в Балашихе, предварительно, жгли костер
27 января, 10:59
 
ПроисшествияМоскваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Славянка
 
 
