Сертификацию "халяль" планируют сделать общей в России
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
18:27 11.02.2026
Сертификацию "халяль" планируют сделать общей в России
Регламент, позволяющий взаимно признавать халяльной, то есть соответствующей нормам ислама, продукцию из РФ, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и...
2026
Никита Бизин
Никита Бизин
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Регламент, позволяющий взаимно признавать халяльной, то есть соответствующей нормам ислама, продукцию из РФ, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Монголии, планируют разработать в ближайшие месяцы, сообщил РИА Новости генеральный директор Международного центра по стандартизации и сертификации "Халяль" при Духовном управлении мусульман Российской Федерации (МЦСиС "Халяль") Айдар Газизов.
Во вторник Газизов принял участие в работе ХV Международного конгресса "Халяль", который прошел в Москве 10 февраля в рамках 33 выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2026".
"Сегодня принято решение в ближайшие месяцы разработать регламент для признания сертификатов стран-участников Евразийского союза "Халяль". Это сделано по просьбе производителей, бизнеса, чтобы снизить издержки, чтобы, например, экспортер из Казахстана один раз получил сертификат "халяль" у себя на родине и мог продавать эту продукцию в России или других странах союза без дополнительной сертификации на месте. То же самое - для российских производителей", - сказал Газизов.
Он напомнил, что в Евразийский союз "Халяль" входят органы по сертификации продукции "халяль" при духовных управлениях мусульман своих стран - в России, Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии и Монголии.
Четки в руках верующего на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
Муфтий рассказал, когда начнется священный месяц Рамадан
10 февраля, 12:38
 
