Сертификацию "халяль" планируют сделать общей в России

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Регламент, позволяющий взаимно признавать халяльной, то есть соответствующей нормам ислама, продукцию из РФ, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Монголии, планируют разработать в ближайшие месяцы, сообщил РИА Новости генеральный директор Международного центра по стандартизации и сертификации "Халяль" при Духовном управлении мусульман Российской Федерации (МЦСиС "Халяль") Айдар Газизов.

Во вторник Газизов принял участие в работе ХV Международного конгресса "Халяль", который прошел в Москве 10 февраля в рамках 33 выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2026".

"Сегодня принято решение в ближайшие месяцы разработать регламент для признания сертификатов стран-участников Евразийского союза "Халяль". Это сделано по просьбе производителей, бизнеса, чтобы снизить издержки, чтобы, например, экспортер из Казахстана один раз получил сертификат "халяль" у себя на родине и мог продавать эту продукцию в России или других странах союза без дополнительной сертификации на месте. То же самое - для российских производителей", - сказал Газизов.