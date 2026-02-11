Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал об угрозе взлома умных кормушек для животных - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/khakery-2073603294.html
Эксперт рассказал об угрозе взлома умных кормушек для животных
Эксперт рассказал об угрозе взлома умных кормушек для животных - РИА Новости, 11.02.2026
Эксперт рассказал об угрозе взлома умных кормушек для животных
Злоумышленники могут взламывать умные кормушки для питомцев для слежки за россиянами - получив доступ к устройству, они могут украсть конфиденциальную... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T11:20:00+03:00
2026-02-11T11:20:00+03:00
технологии
лаборатория касперского
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164049_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_7a04b8eb7163d9d5ed3b8cd0634e8083.jpg
https://ria.ru/20260210/moshenniki-2073337738.html
https://ria.ru/20260207/moshenniki-2072879526.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164049_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c6bd0d6ac64ab83458cfa94faf836220.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, лаборатория касперского
Технологии, Лаборатория Касперского
Эксперт рассказал об угрозе взлома умных кормушек для животных

РИА Новости: хакеры могут взламывать кормушки для питомцев для слежки

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Хакер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Злоумышленники могут взламывать умные кормушки для питомцев для слежки за россиянами - получив доступ к устройству, они могут украсть конфиденциальную информацию человека, рассказал РИА Новости эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.
"Злоумышленники могут использовать кормушку для домашних животных в качестве инструмента для слежки. Атакующие могут получить доступ к устройству и украсть конфиденциальную информацию, например, видеозаписи со встроенных в устройство камер", - сообщил он.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Мошенники придумали новую схему с "долгами родственников"
10 февраля, 02:06
Кроме того, умные устройства используют в качестве точки входа во внутреннюю сеть для кибератак на другие устройства, например компьютеры. Так, если злоумышленники получили доступ к кормушке, они могут попытаться взломать и другие подключенные устройства или даже создать ботнет - сеть захваченных гаджетов, которую затем используют для DDoS-атак или майнинга криптовалют, пояснил эксперт.
"Это уже не гипотетическая угроза: известны случаи взлома домашних камер, видеонянь, кормушек для животных и других умных приборов", - добавил он.
По его словам, любое устройство с выходом в сеть потенциально может стать точкой входа для злоумышленников. А современные кормушки для животных - яркий пример умных устройств, которым не всегда уделяют внимание с точки зрения кибербезопасности.
Понять, что устройство взломано, не всегда просто, но стоит насторожиться, если оно начинает вести себя странно. Например, само включается или внезапно перезагружается, соединение с сетью становится нестабильным, прокомментировал Дащенко.
Подозрения должны вызвать и любые действия, которые вы не совершали - неизвестные уведомления, ошибки или активности.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В Петербурге мошенники стали записываться к репетиторам под видом учеников
7 февраля, 13:01
 
ТехнологииЛаборатория Касперского
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала