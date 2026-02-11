Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье врачи достали из мочевого пузыря женщины карандаш
14:29 11.02.2026
В Подмосковье врачи достали из мочевого пузыря женщины карандаш
В Подмосковье врачи достали из мочевого пузыря женщины карандаш

В Подмосковье врачи достали из мочевого пузыря женщины косметический карандаш

Подмосковные врачи достали из мочевого пузыря пациентки косметический карандаш
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Врачи Красногорской больницы достали из мочевого пузыря 46-летней женщины косметический карандаш, сейчас пациентка уже выписана из больницы, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
По данным ведомства, в приемное отделение Красногорской больницы обратилась 46-летняя женщина. Она рассказала, что самостоятельно засунула карандаш в мочеиспускательный канал. В результате инородное тело оказалось в мочевом пузыре. Пациентке потребовалась срочная медицинская помощь и ее госпитализировали в урологическое отделение.
"Сперва в ходе обследования женщине было выполнено УЗИ. После врачи провели оперативное вмешательство, во время которого с помощью эндоскопа они удалили инородное тело из мочевыделительного тракта. Все прошло успешно, без каких-либо осложнений", - рассказал заведующий урологическим отделением Красногорской больницы Петр Сысоев, слова которого приводятся в сообщении.
Врач отметил, что подобные манипуляции с посторонними предметами очень опасны для здоровья и могут привести к травмам, воспалению и инфекционным осложнениям. Он также призвал не экспериментировать с собственным организмом и вовремя обращаться за помощью к специалистам.
В минздраве региона добавили, что пациентку уже выписали из больницы.
