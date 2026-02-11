https://ria.ru/20260211/kapibary-2073594788.html
Капибар из Перу завезут в Россию для размножения
Два-три десятка капибар из Перу завезут в Россию для размножения, сообщил РИА Новости член Союза зоопарков и аквариумов России, основатель парка птиц "Малинки"... РИА Новости, 11.02.2026
россия
перу
ростовская область
антон дроздов
светлана акулова
