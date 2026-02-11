БАРНАУЛ, 11 фев – РИА Новости. Два-три десятка капибар из Перу завезут в Россию для размножения, сообщил РИА Новости член Союза зоопарков и аквариумов России, основатель парка птиц "Малинки" в Ростовской области Антон Дроздов.

Сейчас в парке "Малинки" живут три капибары, однако они не размножаются.