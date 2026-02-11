Рейтинг@Mail.ru
Капибар из Перу завезут в Россию для размножения - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 11.02.2026 (обновлено: 11:25 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/kapibary-2073594788.html
Капибар из Перу завезут в Россию для размножения
Капибар из Перу завезут в Россию для размножения - РИА Новости, 11.02.2026
Капибар из Перу завезут в Россию для размножения
Два-три десятка капибар из Перу завезут в Россию для размножения, сообщил РИА Новости член Союза зоопарков и аквариумов России, основатель парка птиц "Малинки"... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T10:43:00+03:00
2026-02-11T11:25:00+03:00
россия
перу
ростовская область
антон дроздов
светлана акулова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073586178_0:199:3247:2025_1920x0_80_0_0_bc1a398eabc1c1652d36fb30064d9798.jpg
https://ria.ru/20260122/manul-2069488688.html
россия
перу
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073586178_252:0:2981:2047_1920x0_80_0_0_e514220138d46ec483dfcfede1fe2a5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, перу, ростовская область, антон дроздов, светлана акулова
Россия, Перу, Ростовская область, Антон Дроздов, Светлана Акулова
Капибар из Перу завезут в Россию для размножения

РИА Новости: капибар из Перу завезут в Россию для размножения

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКапибара
Капибара - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Капибара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАРНАУЛ, 11 фев – РИА Новости. Два-три десятка капибар из Перу завезут в Россию для размножения, сообщил РИА Новости член Союза зоопарков и аквариумов России, основатель парка птиц "Малинки" в Ростовской области Антон Дроздов.
"Союз зоопарков и аквариумов России планирует большой ввоз капибар из Перу в Россию для размножения. Два-три десятка. Я думаю, что в течение года они будут привезены сюда. Естественно, они разъедутся по зоопаркам и дадут там потомство, если будут созданы соответствующие условия для них", - отметил Дроздов.
Эксперт рассказал, что ввозом капибар по поручению директора Союза зоопарков Светланы Акуловой занимается именно парк птиц "Малинки".
Сейчас в парке "Малинки" живут три капибары, однако они не размножаются.
Самка манула Пепе из барнаульского зоопарка - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Манул Пепе из барнаульского зоопарка отправилась в командировку в Петербург
22 января, 09:16
 
РоссияПеруРостовская областьАнтон ДроздовСветлана Акулова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала