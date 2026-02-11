В российских зоопарках возник дефицит капибар

"Так как это не уязвимый вид, в сообществе зоопарков его разведению не уделяли внимания. Капибары спариваются только в воде, поэтому каждой паре для размножения обязательно нужен отдельный бассейн с температурой 26 градусов. Для этого нужно, естественно, отдельное хорошее помещение, обогреваемое, теплое. А для этого нужны вложения и время", - объяснил Писарев.