06:06 11.02.2026 (обновлено: 10:16 11.02.2026)
В российских зоопарках возник дефицит капибар
2026
россия, сергей писарев
Россия, Сергей Писарев
В российских зоопарках возник дефицит капибар

РИА Новости: в зоопарках России возник дефицит капибар

Капибара
Капибара - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Капибара. Архивное фото
БАРНАУЛ, 11 фев - РИА Новости. Дефицит капибар фиксируется в России, потому что многие зоопарки страны захотели приобрести животное из-за его возросшей популярности, рассказал РИА Новости член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.
"Капибара - животное не редкое, но на него никто не обращал внимания до возникшего тренда. Когда появился тренд, все зоопарки стали к себе в коллекцию их приобретать, поэтому возник дефицит", - сказал Писарев.
По его словам, в России очень мало зоопарков, где капибары размножаются, и резко увеличить число новорожденных капибар не получится.
"Так как это не уязвимый вид, в сообществе зоопарков его разведению не уделяли внимания. Капибары спариваются только в воде, поэтому каждой паре для размножения обязательно нужен отдельный бассейн с температурой 26 градусов. Для этого нужно, естественно, отдельное хорошее помещение, обогреваемое, теплое. А для этого нужны вложения и время", - объяснил Писарев.
Член президиума Союза зоопарков отметил, что в Барнаульском зоопарке много лет жила капибара, однако два года назад она умерла от старости.
Россия Сергей Писарев
 
 
