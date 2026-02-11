https://ria.ru/20260211/kapibary-2073558345.html
В российских зоопарках возник дефицит капибар
Дефицит капибар фиксируется в России, потому что многие зоопарки страны захотели приобрести животное из-за его возросшей популярности, рассказал РИА Новости
БАРНАУЛ, 11 фев - РИА Новости. Дефицит капибар фиксируется в России, потому что многие зоопарки страны захотели приобрести животное из-за его возросшей популярности, рассказал РИА Новости член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.
"Капибара - животное не редкое, но на него никто не обращал внимания до возникшего тренда. Когда появился тренд, все зоопарки стали к себе в коллекцию их приобретать, поэтому возник дефицит", - сказал Писарев
По его словам, в России
очень мало зоопарков, где капибары размножаются, и резко увеличить число новорожденных капибар не получится.
"Так как это не уязвимый вид, в сообществе зоопарков его разведению не уделяли внимания. Капибары спариваются только в воде, поэтому каждой паре для размножения обязательно нужен отдельный бассейн с температурой 26 градусов. Для этого нужно, естественно, отдельное хорошее помещение, обогреваемое, теплое. А для этого нужны вложения и время", - объяснил Писарев.
Член президиума Союза зоопарков отметил, что в Барнаульском зоопарке много лет жила капибара, однако два года назад она умерла от старости.