В зоопарках рассказали об очередях на капибар

ЯРОСЛАВЛЬ/ВЛАДИВОСТОК, 11 фев – РИА Новости. Очереди на покупку капибар отмечаются в России на фоне высокого спроса на них, сообщили РИА Новости в зоопарках страны.

Ранее член президиума Союза зоопарков и аквариумов России , директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев рассказал РИА Новости, что в России фиксируется дефицит капибар, потому что многие зоопарки страны захотели купить животное из-за его возросшей популярности.

"Ярославский зоопарк уже несколько лет рассматривает возможность приобретения данного вида и предусматривает строительство вольера с необходимыми условиями для содержания капибар. Но в связи с ограниченностью предложений на рынке и очередью на приобретение среди других зоопарков пока приобрести не удалось. Но мы будем к этому готовиться, чтобы была такая возможность", - сообщили РИА Новости в Ярославском зоопарке.

В зоопарке "Чудесный" в Приморье агентству подтвердили информацию о том, что на покупку капибар в России есть очередь.

"За последние годы капибара действительно стал популярным, скажем так, трендовым животным. За популярностью кратно выросла и цена. Мы знаем, что на рынке этих животных в России большая очередь. В нашем зоопарке капибар нет, но мы планируем покупку не раньше конца этого года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, купить капибар сейчас можно у заводчиков или в зоопарках, где они рождаются. С ввозом из-за рубежа есть сложности, есть климатические особенности содержания капибар. Также могут отказать в выдаче разрешений на ввоз животного в страну в рамках санитарных требований.