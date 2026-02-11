Рейтинг@Mail.ru
12:02 11.02.2026
В зоопарках рассказали об очередях на капибар
В зоопарках рассказали об очередях на капибар - РИА Новости, 11.02.2026
В зоопарках рассказали об очередях на капибар
Очереди на покупку капибар отмечаются в России на фоне высокого спроса на них, сообщили РИА Новости в зоопарках страны. РИА Новости, 11.02.2026
Новости
россия, сергей писарев
Россия, Сергей Писарев
В зоопарках рассказали об очередях на капибар

В зоопарках рассказали об очередях на покупку капибар

Детеныши капибары в вольере Московского зоопарка
Детеныши капибары в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Детеныши капибары в вольере Московского зоопарка. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ/ВЛАДИВОСТОК, 11 фев – РИА Новости. Очереди на покупку капибар отмечаются в России на фоне высокого спроса на них, сообщили РИА Новости в зоопарках страны.
Ранее член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев рассказал РИА Новости, что в России фиксируется дефицит капибар, потому что многие зоопарки страны захотели купить животное из-за его возросшей популярности.
"Ярославский зоопарк уже несколько лет рассматривает возможность приобретения данного вида и предусматривает строительство вольера с необходимыми условиями для содержания капибар. Но в связи с ограниченностью предложений на рынке и очередью на приобретение среди других зоопарков пока приобрести не удалось. Но мы будем к этому готовиться, чтобы была такая возможность", - сообщили РИА Новости в Ярославском зоопарке.
В зоопарке "Чудесный" в Приморье агентству подтвердили информацию о том, что на покупку капибар в России есть очередь.
"За последние годы капибара действительно стал популярным, скажем так, трендовым животным. За популярностью кратно выросла и цена. Мы знаем, что на рынке этих животных в России большая очередь. В нашем зоопарке капибар нет, но мы планируем покупку не раньше конца этого года", - сказал собеседник агентства.
По его словам, купить капибар сейчас можно у заводчиков или в зоопарках, где они рождаются. С ввозом из-за рубежа есть сложности, есть климатические особенности содержания капибар. Также могут отказать в выдаче разрешений на ввоз животного в страну в рамках санитарных требований.
"По нашим наблюдениям, ажиотаж уже начинает спадать. Но проще купить его в России, чем за рубежом, когда есть риск, что на границе его забракуют. По этой причине очереди на капибар и сформировались на российском рынке", - отметили в "Чудесном".
Россия, Сергей Писарев
 
 
