Семья подозреваемого в стрельбе в школе в Канаде подтвердила его личность
2026-02-11T17:21:00+03:00
2026-02-11T17:21:00+03:00
2026-02-11T17:25:00+03:00
Новости
Дядя подозреваемого в стрельбе в школе в Канаде Стрэнга подтвердил его личность
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
Семья подозреваемого в нападении на школу в канадской провинции Британская Колумбия, в результате которой погибли девять человек, подтвердила его личность, сообщает портал Juno News
.
Ранее телеканал СВС сообщал, что стрельбу в школе в муниципалитете Тамблер-Ридж могла устроить женщина. Отмечалось, что полиция описывала стрелка как женщину с каштановыми волосами в платье.
Дядя подозреваемого подтвердил, что ответственность за стрельбу несет его племянник Джесси Стрэнг.
На YouTube-канале, предположительно принадлежащем 18-летнему Джесси, изображен флаг трансгендеров* и используется местоимение "она"*, отмечает портал.
По данным полиции, в результате стрельбы в школе в Тамблер-Ридж семь человек, еще двое были найдены убитыми в соседнем доме. Подозреваемый в нападении покончил с собой. Телеканал CBC ранее сообщал, что шесть человек были найдены мертвыми в старшей школе в канадской провинции, всего в связанных происшествиях в результате стрельбы погибли 10 человек, в том числе подозреваемый.* Запрещенное в России экстремистское движение