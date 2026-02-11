Рейтинг@Mail.ru
Семья подозреваемого в стрельбе в школе в Канаде подтвердила его личность
17:21 11.02.2026 (обновлено: 17:25 11.02.2026)
Семья подозреваемого в стрельбе в школе в Канаде подтвердила его личность
в мире
британская колумбия
в мире, британская колумбия
В мире, Британская Колумбия
Семья подозреваемого в стрельбе в школе в Канаде подтвердила его личность

Дядя подозреваемого в стрельбе в школе в Канаде Стрэнга подтвердил его личность

© AP Photo / Jordon KosikУченики выходят из здания школы Тамблер Ридж, где произошла стрельба, в канадской провинции Британская Колумбия
Ученики выходят из здания школы Тамблер Ридж, где произошла стрельба, в канадской провинции Британская Колумбия - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Jordon Kosik
Ученики выходят из здания школы Тамблер Ридж, где произошла стрельба, в канадской провинции Британская Колумбия
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Семья подозреваемого в нападении на школу в канадской провинции Британская Колумбия, в результате которой погибли девять человек, подтвердила его личность, сообщает портал Juno News.
Ранее телеканал СВС сообщал, что стрельбу в школе в муниципалитете Тамблер-Ридж могла устроить женщина. Отмечалось, что полиция описывала стрелка как женщину с каштановыми волосами в платье.
Дядя подозреваемого подтвердил, что ответственность за стрельбу несет его племянник Джесси Стрэнг.
На YouTube-канале, предположительно принадлежащем 18-летнему Джесси, изображен флаг трансгендеров* и используется местоимение "она"*, отмечает портал.
По данным полиции, в результате стрельбы в школе в Тамблер-Ридж семь человек, еще двое были найдены убитыми в соседнем доме. Подозреваемый в нападении покончил с собой. Телеканал CBC ранее сообщал, что шесть человек были найдены мертвыми в старшей школе в канадской провинции, всего в связанных происшествиях в результате стрельбы погибли 10 человек, в том числе подозреваемый.

* Запрещенное в России экстремистское движение
Машина скорой помощи в Германии - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Берлине пять человек пострадали при стрельбе в квартире , сообщает Bild
25 января, 23:24
 
В мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
