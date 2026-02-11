В Канаде из-за инцидентов со стрельбой погибли десять человек, сообщают СМИ

"Подтверждена гибель десяти человек после стрельбы в Тамблер Ридж, Британская Колумбия", — передает телеканал.

Шестерых погибших нашли в старшей школе, один скончался по дороге в больницу, еще двоих нашли в жилом доме, но полиция считает, что инциденты связаны, говорится в сообщении.