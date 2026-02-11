https://ria.ru/20260211/kanada-2073556942.html
В Канаде из-за инцидентов со стрельбой погибли десять человек, сообщают СМИ
В Канаде из-за инцидентов со стрельбой погибли десять человек, сообщают СМИ - РИА Новости, 11.02.2026
В Канаде из-за инцидентов со стрельбой погибли десять человек, сообщают СМИ
Шесть человек найдены мертвыми в старшей школе в канадской провинции Британская Колумбия, всего в связанных со стрельбой инцидентах погибли десять человек,... РИА Новости, 11.02.2026
В Канаде из-за инцидентов со стрельбой погибли десять человек, сообщают СМИ
CBC: в Канаде из-за инцидентов со стрельбой погибли десять человек