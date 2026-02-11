Рейтинг@Mail.ru
В Канаде из-за инцидентов со стрельбой погибли десять человек, сообщают СМИ
05:35 11.02.2026 (обновлено: 10:55 11.02.2026)
В Канаде из-за инцидентов со стрельбой погибли десять человек, сообщают СМИ
Шесть человек найдены мертвыми в старшей школе в канадской провинции Британская Колумбия, всего в связанных со стрельбой инцидентах погибли десять человек
2026
В Канаде из-за инцидентов со стрельбой погибли десять человек, сообщают СМИ

Экстренные службы на месте стрельбы в школе Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия
© Кадр видео из соцсетей
Экстренные службы на месте стрельбы в школе Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия
ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Шесть человек найдены мертвыми в старшей школе в канадской провинции Британская Колумбия, всего в связанных со стрельбой инцидентах погибли десять человек, сообщает CBC News.
"Подтверждена гибель десяти человек после стрельбы в Тамблер Ридж, Британская Колумбия", — передает телеканал.

Шестерых погибших нашли в старшей школе, один скончался по дороге в больницу, еще двоих нашли в жилом доме, но полиция считает, что инциденты связаны, говорится в сообщении.
Еще 25 человек пострадали. Подозреваемый в стрельбе покончил с собой. Его мотивы пока не раскрываются.
