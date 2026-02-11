Каллас оценила идею проведения выборов на Украине в условиях конфликта

БРЮССЕЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила в среду, что проведение выборов на Украине в условиях продолжения конфликта не является "хорошим решением".

"В конституциях большинства стран Евросоюза есть положение о том, что выборы не проводятся во время боевых действий ... проведение выборов в условиях боевых действий определенно не является хорошим решением", - сказала она, отвечая на вопрос одного из журналистов.