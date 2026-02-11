Каллас оценила идею проведения выборов на Украине в условиях конфликта

БРЮССЕЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила в среду, что проведение выборов на Украине в условиях продолжения конфликта не является "хорошим решением".
Британская газета Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников и другие источники ранее сообщала, что Украина начала планировать проведение президентских выборов вместе с референдумом по мирному соглашению после требования властей США провести оба голосования до 15 мая.
"В конституциях большинства стран Евросоюза есть положение о том, что выборы не проводятся во время боевых действий ... проведение выборов в условиях боевых действий определенно не является хорошим решением", - сказала она, отвечая на вопрос одного из журналистов.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Сергей Дубовик ранее заявил, что любой избирательный процесс или референдум возможны после отмены военного положения в этой стране.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.