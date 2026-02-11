Рейтинг@Mail.ru
Каллас провоцирует Трампа, считает Дмитриев
16:34 11.02.2026
Каллас провоцирует Трампа, считает Дмитриев
в мире
сша
израиль
милан
кайя каллас
дональд трамп
кирилл дмитриев
нато
в мире, сша, израиль, милан, кайя каллас, дональд трамп, кирилл дмитриев, нато, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Израиль, Милан, Кайя Каллас, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, НАТО, Российский фонд прямых инвестиций
Каллас провоцирует Трампа, считает Дмитриев

Дмитриев: Каллас провоцирует Трампа комментариями о его команде

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас провоцирует президента США Дональда Трампа комментариями о его команде, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Делегации США и Израиля на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо были встречены свистом со стороны части публики на стадионе "Сан-Сиро". Ранее глава евродипломатии Каллас назвала освистывание вице-президента США Джей Ди Вэнса на Олимпийских играх в Милане проявлением "европейской гордости".
"Кая Каллас провоцирует "папочку" Трампа и его команду. Возможно, Кая скоро усвоит принцип FAFO", - написал Дмитриев в посте в соцсети Х. FAFO можно расшифровать как "попробуй и узнаешь".
Генсек НАТО Марк Рютте летом 2025 года, комментируя слова Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Каллас рассказала о напряженности в ЕС из-за действий США
3 февраля, 14:51
 
В миреСШАИзраильМиланКайя КалласДональд ТрампКирилл ДмитриевНАТОРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
