Кадыров поблагодарил Володина за поддержку законопроекта о суде в Грозном

Глава республики напомнил, что в июне 2024 года решением городской думы Грозного было присвоено имя "Путинский район" новой строящейся центральной части столицы республики, и добавил, что это уже не просто название, а символ масштабного обновления города и движения вперёд. По его словам, Путинский район по праву считается одной из самых перспективных и активно развивающихся территорий Грозного.