Кадыров поблагодарил Володина за поддержку законопроекта о суде в Грозном - РИА Новости, 11.02.2026
14:12 11.02.2026
Кадыров поблагодарил Володина за поддержку законопроекта о суде в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину и депутатскому корпусу за поддержку законопроекта о... РИА Новости, 11.02.2026
Кадыров поблагодарил Володина за поддержку законопроекта о суде в Грозном

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 11 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину и депутатскому корпусу за поддержку законопроекта о создании суда Путинского района в Грозном.
Пленум Верховного суда РФ внес законопроект в Госдуму в октябре.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Кадыров призвал усилить борьбу с теневым бизнесом в Чечне
10 февраля, 22:13
По информации Кадырова, на пленарном заседании в среду депутаты единогласно одобрили документ.
"Выражаю искреннюю благодарность руководству Государственной думы в лице Вячеслава Викторовича Володина, всему депутатскому корпусу за поддержку нашей инициативы. Признателен и дорогому брату, депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву за проделанную работу", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он назвал это решение логичным шагом в развитии судебной системы Грозного с учётом изменений ее административно-территориального устройства и роста численности населения.
Глава республики напомнил, что в июне 2024 года решением городской думы Грозного было присвоено имя "Путинский район" новой строящейся центральной части столицы республики, и добавил, что это уже не просто название, а символ масштабного обновления города и движения вперёд. По его словам, Путинский район по праву считается одной из самых перспективных и активно развивающихся территорий Грозного.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Кадыров рассказал об уроженцах Чечни, вернувшихся из украинского плена
6 февраля, 08:27
 
