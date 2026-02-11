https://ria.ru/20260211/jugra-2073656294.html
В Югре семиклассника отправили под домашний арест за оружие в рюкзаке
В Югре семиклассника отправили под домашний арест за оружие в рюкзаке - РИА Новости, 11.02.2026
В Югре семиклассника отправили под домашний арест за оружие в рюкзаке
Суд в Ханты-Мансийском автономном округе отправил под домашний арест семиклассника, пришедшего в гимназию Советского с пневматическим пистолетом, ножом и... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T14:36:00+03:00
2026-02-11T14:36:00+03:00
2026-02-11T14:36:00+03:00
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
россия
советский
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg
https://ria.ru/20260209/khmao-2073323614.html
ханты-мансийский автономный округ
россия
советский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ханты-мансийский автономный округ, россия, советский , следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Советский , Следственный комитет России (СК РФ)
В Югре семиклассника отправили под домашний арест за оружие в рюкзаке
Школьника, пришедшего в школу с пистолетом, отправили под домашний арест
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе отправил под домашний арест семиклассника, пришедшего в гимназию Советского с пневматическим пистолетом, ножом и топором, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
"В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – сказала собеседница агентства.
Ранее ведомство информировало, что в понедельник 14-летний ученик пришел в школу в Советском
с топором, ножом и пневматическим пистолетом в рюкзаке, чтобы отомстить обидчикам. Семиклассника задержали, никто не пострадал. Оружие заметил у него другой ученик, который рассказал учителю, а тот задержал подростка и забрал у него рюкзак, поясняли РИА Новости в управлении СК
. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению убийства.
Как уточнили журналистам в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, принимая решение, инстанция учла личность подростка, его возраст, процессуальное поведение и "конкретные обстоятельства инкриминируемого деяния". Заседание прошло в закрытом режиме.