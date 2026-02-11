Рейтинг@Mail.ru
В Югре семиклассника отправили под домашний арест за оружие в рюкзаке
14:36 11.02.2026
В Югре семиклассника отправили под домашний арест за оружие в рюкзаке
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
россия
советский
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, ханты-мансийский автономный округ, россия, советский , следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Советский , Следственный комитет России (СК РФ)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе отправил под домашний арест семиклассника, пришедшего в гимназию Советского с пневматическим пистолетом, ножом и топором, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
"В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – сказала собеседница агентства.
Ранее ведомство информировало, что в понедельник 14-летний ученик пришел в школу в Советском с топором, ножом и пневматическим пистолетом в рюкзаке, чтобы отомстить обидчикам. Семиклассника задержали, никто не пострадал. Оружие заметил у него другой ученик, который рассказал учителю, а тот задержал подростка и забрал у него рюкзак, поясняли РИА Новости в управлении СК. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению убийства.
Как уточнили журналистам в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, принимая решение, инстанция учла личность подростка, его возраст, процессуальное поведение и "конкретные обстоятельства инкриминируемого деяния". Заседание прошло в закрытом режиме.
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В ХМАО подростка задержали в школе с топором и пистолетом
9 февраля, 22:21
 
ПроисшествияХанты-Мансийский автономный округРоссияСоветскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
