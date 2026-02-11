В Югре семиклассника отправили под домашний арест за оружие в рюкзаке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе отправил под домашний арест семиклассника, пришедшего в гимназию Советского с пневматическим пистолетом, ножом и топором, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – сказала собеседница агентства.

Ранее ведомство информировало, что в понедельник 14-летний ученик пришел в школу в Советском с топором, ножом и пневматическим пистолетом в рюкзаке, чтобы отомстить обидчикам. Семиклассника задержали, никто не пострадал. Оружие заметил у него другой ученик, который рассказал учителю, а тот задержал подростка и забрал у него рюкзак, поясняли РИА Новости в управлении СК . Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению убийства.