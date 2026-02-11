Рейтинг@Mail.ru
Japan Airlines сообщила о возможной утечке данных своих клиентов - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/japonija-2073570735.html
Japan Airlines сообщила о возможной утечке данных своих клиентов
Japan Airlines сообщила о возможной утечке данных своих клиентов - РИА Новости, 11.02.2026
Japan Airlines сообщила о возможной утечке данных своих клиентов
Одна из крупнейших в Японии авиакомпаний Japan Airlines (JAL) сообщила о возможной утечке персональных данных около 28 тысяч клиентов в результате взлома... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T08:53:00+03:00
2026-02-11T08:53:00+03:00
в мире
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101078/70/1010787034_0:52:2000:1177_1920x0_80_0_0_d0f11e55123214ad7f0077f47d31852d.jpg
https://ria.ru/20250924/hakery-2043902160.html
https://ria.ru/20260208/leonardo--2073005566.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101078/70/1010787034_292:0:2000:1281_1920x0_80_0_0_96b3fbe367e4ac27362d18c5b16cb34f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония
В мире, Япония
Japan Airlines сообщила о возможной утечке данных своих клиентов

В Japan Airlines сообщили о возможной утечке данных 28 тысяч клиентов

© AP Photo / Itsuo InouyeСамолеты авиакомпании Japan Airlines
Самолеты авиакомпании Japan Airlines - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Itsuo Inouye
Самолеты авиакомпании Japan Airlines. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 11 фев - РИА Новости. Одна из крупнейших в Японии авиакомпаний Japan Airlines (JAL) сообщила о возможной утечке персональных данных около 28 тысяч клиентов в результате взлома системы бронирования услуги доставки багажа в день прилёта.
Согласно оповещению, с которым ознакомились РИА Новости, несанкционированный доступ в систему был зафиксирован с вечера 8 февраля до раннего утра 9 февраля.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Хакеры придумали новый способ обмана россиян
24 сентября 2025, 07:24
"Утром 9 февраля сотрудники обнаружили сбой в работе системы, после чего функция бронирования была немедленно приостановлена", - уточняется в сообщении.
В результате взлома могли быть украдены персональные данные клиентов, которые воспользовались услугой в период с 10 июля 2024 года. В частности, злоумышленники могли получить доступ к именам, адресам электронной почты, номерам телефонов, номерам участников программы лояльности JAL Mileage Bank, а также сведениям о рейсах и доставке багажа, включая аэропорты вылета и прилёта, отели назначения и стоимость услуги.
"Среди потенциально скомпрометированных данных нет данных о номерах кредитных карт и паролей", - добавили в JAL.
Услуга доставки багажа будет возобновлена после подтверждения безопасности системы. Другие системы JAL, включая бронирование авиабилетов, в результате взлома затронуты не были.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Источник рассказал, как разработчик системы Leonardo нарушил закон
8 февраля, 13:37
 
В миреЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала