https://ria.ru/20260211/japonija-2073570735.html
Japan Airlines сообщила о возможной утечке данных своих клиентов
Japan Airlines сообщила о возможной утечке данных своих клиентов - РИА Новости, 11.02.2026
Japan Airlines сообщила о возможной утечке данных своих клиентов
Одна из крупнейших в Японии авиакомпаний Japan Airlines (JAL) сообщила о возможной утечке персональных данных около 28 тысяч клиентов в результате взлома... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T08:53:00+03:00
2026-02-11T08:53:00+03:00
2026-02-11T08:53:00+03:00
в мире
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101078/70/1010787034_0:52:2000:1177_1920x0_80_0_0_d0f11e55123214ad7f0077f47d31852d.jpg
https://ria.ru/20250924/hakery-2043902160.html
https://ria.ru/20260208/leonardo--2073005566.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101078/70/1010787034_292:0:2000:1281_1920x0_80_0_0_96b3fbe367e4ac27362d18c5b16cb34f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония
Japan Airlines сообщила о возможной утечке данных своих клиентов
В Japan Airlines сообщили о возможной утечке данных 28 тысяч клиентов
ТОКИО, 11 фев - РИА Новости. Одна из крупнейших в Японии авиакомпаний Japan Airlines (JAL) сообщила о возможной утечке персональных данных около 28 тысяч клиентов в результате взлома системы бронирования услуги доставки багажа в день прилёта.
Согласно оповещению, с которым ознакомились РИА Новости, несанкционированный доступ в систему был зафиксирован с вечера 8 февраля до раннего утра 9 февраля.
"Утром 9 февраля сотрудники обнаружили сбой в работе системы, после чего функция бронирования была немедленно приостановлена", - уточняется в сообщении.
В результате взлома могли быть украдены персональные данные клиентов, которые воспользовались услугой в период с 10 июля 2024 года. В частности, злоумышленники могли получить доступ к именам, адресам электронной почты, номерам телефонов, номерам участников программы лояльности JAL Mileage Bank, а также сведениям о рейсах и доставке багажа, включая аэропорты вылета и прилёта, отели назначения и стоимость услуги.
"Среди потенциально скомпрометированных данных нет данных о номерах кредитных карт и паролей", - добавили в JAL.
Услуга доставки багажа будет возобновлена после подтверждения безопасности системы. Другие системы JAL, включая бронирование авиабилетов, в результате взлома затронуты не были.