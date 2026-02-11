Израиль ликвидировал командира снайперской группы ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа командира снайперской группы движения ХАМАС, который участвовал в атаках на израильские силы на протяжении всей войны, сообщила в среду армейская пресс-служба.