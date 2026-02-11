Рейтинг@Mail.ru
Израиль ликвидировал командира снайперской группы ХАМАС - РИА Новости, 11.02.2026
14:00 11.02.2026
Израиль ликвидировал командира снайперской группы ХАМАС
Израиль ликвидировал командира снайперской группы ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа командира снайперской группы движения ХАМАС, который участвовал в атаках на израильские силы на... РИА Новости, 11.02.2026
в мире
сша
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
сша
В мире, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль ликвидировал командира снайперской группы ХАМАС

Армия Израиля ликвидировала командира снайперской группы ХАМАС в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа командира снайперской группы движения ХАМАС, который участвовал в атаках на израильские силы на протяжении всей войны, сообщила в среду армейская пресс-служба.
"В ответ на вопиющее нарушение соглашения о прекращении огня в начале этой недели (понедельник) ЦАХАЛ ликвидировал террориста Ахмада Хасана, который принимал участие в планировании многочисленных террористических атак против солдат ЦАХАЛ на севере сектора Газа. Хасан возглавлял снайперскую группу в батальоне ХАМАС "Бейт-Ханун" и недавно был идентифицирован как участник подготовки дополнительных террористических атак против солдат ЦАХАЛ", - говорится в сообщении для прессы.
Военные отметили, что 7 июля 2025 года Хасан руководил боевиками, совершившими нападение, в результате которого в районе Бейт-Хануна погибли пятеро израильских военнослужащих.
В последние дни, несмотря на объявленный переход ко второй фазе мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа, в палестинском анклаве фиксируются регулярные столкновения между палестинскими группировками и израильскими силами.
