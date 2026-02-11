Действия Израиля на Западном берегу угрожают стабильности, заявил посол

БЕЙРУТ, 11 фев - РИА Новости. Действия Израиля на Западном берегу реки Иордан угрожают стабильности всего Ближневосточного региона и вызывают обеспокоенность не меньше ситуации в секторе Газа, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иордании Глеб Десятников.
"Хотел бы также отметить, что помимо сектора Газа есть еще и Западный берег, где текущая динамика тревожит нас не менее. Односторонние действия Израиля там чреваты дальнейшим ухудшением обстановки, являются серьезной угрозой безопасности и стабильности во всем регионе", - сказал Десятников.
Палестинские власти в официальных заявлениях неоднократно подчеркивали, что продолжающаяся израильская поселенческая активность и регулярные силовые операции на Западном берегу реки Иордан, включая рейды армии, массовые задержания и применение силы в населенных пунктах, являются грубым нарушением международного гуманитарного права и резолюций ООН. В Рамалле заявляют, что такие действия приводят к гибели и ранениям мирных жителей, разрушению жилых домов и инфраструктуры, подрывают основы палестинской экономики и фактически уничтожают перспективы реализации решения о двух государствах.
