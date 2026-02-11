Рейтинг@Mail.ru
Действия Израиля на Западном берегу угрожают стабильности, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2026
07:59 11.02.2026
Действия Израиля на Западном берегу угрожают стабильности, заявил посол
Действия Израиля на Западном берегу реки Иордан угрожают стабильности всего Ближневосточного региона и вызывают обеспокоенность не меньше ситуации в секторе... РИА Новости, 11.02.2026
в мире
израиль
западный берег реки иордан
россия
глеб десятников
оон
израиль
западный берег реки иордан
россия
в мире, израиль, западный берег реки иордан, россия, глеб десятников, оон
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Россия, Глеб Десятников, ООН
Действия Израиля на Западном берегу угрожают стабильности, заявил посол

Десятников: действия Израиля на Западном берегу угрожают стабильности региона

© AP Photo / Oded BaliltyИзраильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан
Израильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Oded Balilty
Израильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
БЕЙРУТ, 11 фев - РИА Новости. Действия Израиля на Западном берегу реки Иордан угрожают стабильности всего Ближневосточного региона и вызывают обеспокоенность не меньше ситуации в секторе Газа, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иордании Глеб Десятников.
"Хотел бы также отметить, что помимо сектора Газа есть еще и Западный берег, где текущая динамика тревожит нас не менее. Односторонние действия Израиля там чреваты дальнейшим ухудшением обстановки, являются серьезной угрозой безопасности и стабильности во всем регионе", - сказал Десятников.
Палестинские власти в официальных заявлениях неоднократно подчеркивали, что продолжающаяся израильская поселенческая активность и регулярные силовые операции на Западном берегу реки Иордан, включая рейды армии, массовые задержания и применение силы в населенных пунктах, являются грубым нарушением международного гуманитарного права и резолюций ООН. В Рамалле заявляют, что такие действия приводят к гибели и ранениям мирных жителей, разрушению жилых домов и инфраструктуры, подрывают основы палестинской экономики и фактически уничтожают перспективы реализации решения о двух государствах.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Трамп заявил, что не поддерживает аннексию Западного берега
10 февраля, 23:39
 
В миреИзраильЗападный берег реки ИорданРоссияГлеб ДесятниковООН
 
 
