Действия Израиля на Западном берегу угрожают стабильности, заявил посол

БЕЙРУТ, 11 фев - РИА Новости. Действия Израиля на Западном берегу реки Иордан угрожают стабильности всего Ближневосточного региона и вызывают обеспокоенность не меньше ситуации в секторе Газа, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иордании Глеб Десятников.