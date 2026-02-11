Электромонтер из Приморья получил 14 лет за госизмену и угрозу убийством

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мужчина в Приморье получил 14 лет колонии за госизмену и угрозу следователю убийством с применением насилия, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что суд в Приморье в 2025 году приговорил к 14 годам колонии строгого режима 34-летнего мужчину, который работал электромонтером. Его признали виновным в госизмене и угрозе убийством с применением вреда здоровью в отношении следователя, который вел предварительное расследование. Кроме того, с мужчины в пользу следователя взыскали 150 тысяч рублей компенсации причиненного морального вреда.

В материалах подчеркивается, что обвиняемый не только высказывал следователю угрозы, но и нанес ему удары, в том числе в область головы. Суть обвинений в государственной измене в материалах не раскрывается.

Фигурант оспорил приговор и указал в апелляционной жалобе, что следователь его спровоцировал сам, а по его делу были допущены многочисленные нарушения, говорится в документе. Кроме того, он жаловался на нарушение профессиональной этики со стороны следователя и "пренебрежительное отношение к нему и его родственникам".