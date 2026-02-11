Тимуру Иванову вернули дом и участок в деревне Раздоры

Всего в списке более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки драгоценностей и часов. Кроме того, суд изъял особняк в Чистом переулке стоимостью более 136 миллионов рублей, оформленный на подконтрольную Иванову компанию "Дворянское гнездо".