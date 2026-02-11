Рейтинг@Mail.ru
16:56 11.02.2026 (обновлено: 17:15 11.02.2026)
Тимуру Иванову вернули дом и участок в деревне Раздоры
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов во время оглашения приговора. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Мосгорсуд вернул бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову дом и участок в подмосковной деревне Раздоры, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Речь идет о доме в поселке Раздоры в Одинцовском районе Подмосковья", — сказал собеседник агентства.
Комендатура не ответила на обращение Тимура Иванова об отправке на СВО
5 января, 04:09
Мосгорсуд рассматривал жалобы защиты и представление прокурора на решение обратить в доход государства имущество Иванова и его близких на более чем 1,2 миллиарда рублей. Заседание проходило в закрытом режиме. По его итогам инстанция постановила исключить из списка изъятого земельный участок и жилой дом.
В начале декабря Пресненский районный суд изъял имущество Иванова, оставив нетронутым только Bentley его бывшей жены Светланы Захаровой.
Всего в списке более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки драгоценностей и часов. Кроме того, суд изъял особняк в Чистом переулке стоимостью более 136 миллионов рублей, оформленный на подконтрольную Иванову компанию "Дворянское гнездо".
Иванова задержали в 2024 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В июле 2025-го Мосгорсуд приговорил его к 13,5 года колонии и штрафу в 100 миллионов рублей. В ноябре Арбитражный суд Москвы признал экс-замминистра банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.
Подрядчик Минобороны предъявил два требования к Тимуру Иванову
10 февраля, 08:18
 
